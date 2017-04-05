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打趴台灣行動支付 Apple pay2天綁卡41.5萬張

金管會首度公布Apple pay使用情況，3月29、30日兩天共綁定41.5萬張信用卡。（記者王孟倫攝）

2017-04-05  13:14

〔記者王孟倫／台北報導〕Apple pay綁定信用卡數，金管會首度揭露！立委江永昌今天在立法院質詢金管會Apple pay使用狀況，對此，金管會主委李瑞倉回應，3月29、30日兩天7家配合銀行已經綁定41.5萬張信用卡。

江永昌在立院財委會指出，據瞭解，Apple pay上線3天已經有約60萬張信用卡綁定，這數字是否正確？李瑞倉表示，根據金管會目前統計，已經有41.5萬張信用卡（兩天）。

T-wallet行動支付7個月綁定3.3萬張

江永昌抨擊，由財金公司投資、本土的「台灣行動支付公司」，花了整整7個月時間，其發行的T-wallet行動支付卻只有綁定3.3萬張信用卡，無疑徹底被Apple pay打趴！

他質疑，「為何台灣本土行動支付，效率這麼差，完全無法跟國外行動支付比較」？

金管會銀行局長王儷娟表示，雙方是不同族群，Apple pay使用者較勇於嘗鮮，目前T-wallet行動支付主要是綁定HCE手機信用卡為主，現在其已經申請使用綁定金融卡，這塊是很大的機會，未來還有成長空間。

立委曾銘宗也質詢，據他初步瞭解，目前Apple Pay搭配7家銀行，其使用的POS機（刷卡機）是無法統一跨行使用，難道以後商家要放一整排的POS機嗎？，這對消費者及店家來說，都很不方便。

李瑞倉說，銀行公會已公布整合規格，POS機終究要統一使用，業者應會配合消費者需求，會加速整合刷卡機。

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