股匯脫鉤 新台幣午盤走貶7.6分
2017-04-05 12:09
〔記者盧冠誠／台北報導〕台灣金融市場早盤上演股、匯脫鉤行情，台股上漲且加權指數試圖收復9900點關卡，但新台幣匯率卻表現疲弱，跟隨韓元呈現貶值走勢。
新台幣中午暫以30.412元兌1美元作收，貶值7.6分，台北外匯經紀公司成交量為4.98億美元。
外匯交易員表示，雖然股市走揚，但外商銀行操作卻是買、賣匯交錯，缺乏明確方向，而新台幣上午交易區間主要落在30.36元至30.42元，維持弱勢盤整格局。
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 新台幣匯率
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 和這些藝人不往來... 週刊爆：豬哥亮斷交黑名單揭密
- MLB》1A直升大聯盟 菜鳥158火球讓重砲看傻（影音）
- 20年前的一封耶誕賀卡... 蘭嶼老師收到好驚喜
- 秘戀90天閃分手再爆內幕 李婉鈺強硬回應
- 核後端委員名單都是○○ 一個也沒換
- 白天高溫上探30度 下週一鋒面接近北部轉濕涼
- 兩岸與國際》身陷冏途，習近平敗陣收場已成必然
- MLB》驚天沒收追平轟 22歲菜鳥拯救小熊首勝（影音）
- 武打女神驚魂記 馬國出遊險遭強暴
- 周刊爆與吳志剛閃分內幕 李婉鈺說話了
- 怒嗆「小英該不該殺」林國春被爆逼妻離婚
- 《台北筆記》香港很無聊！ 台灣更無聊？
- 〈活動看板〉找到孩子的成功
- 聯邦藝術巡迴展 赴梅嶺美術館
- 關卡難過竟直播燒炭 男演員及時被救回一命
- 過半球員流感 兄弟5連戰好拚
- 大樂透頭獎連6摃
- 力拚5月不二階限水！ 東港溪原水前工程 不排除提前啟用
- 經典賽症候群 力猛開季2連敗
- 農地見古墓 整理後小黃瓜大豐收
- MLB》超級萬磁王 搶1分被球砸3次（影音）
- 開幕戰累計5轟 哈波現役之王
- 一級上將退俸破21萬 莊瑞雄：不能不改
- 郭美美戰勝腫瘤 唱歌險成遺願
- 陳凱歌夫婦現身機場 拒收粉絲猴子玩偶
- 有來者不拒的親和力...綠營戰將搶著找她站台！
- 【洛杉磯傳真】 王丹／當首相被迫與豬做愛
- 敘利亞化武攻擊 疑沙林毒氣釀慘重傷亡
- 男星失手肘擊 莫允雯吐血歪嘴
- 藍委問「全民不服從」 葉俊榮糾正：是市民不服從
- MLB》虎王10K寫隊史紀錄 「很高興拿下首勝」
- 台大論文案督導不周 楊泮池聲明：未追究為給年輕人機會
- 鶯歌福隆宮 樹包廟、蠟角生
- 李宗瑞女友爆料：李家曾被1對姊妹花、警察勒索
- 地主病逝對年才開工 獲好評
- 光復新村 打造國際非政府組織中心
- 反同護家議員傳逼妻離婚 四叉貓1句話酸爆！
- 《終結者》玩完了？阿諾對續集停拍霸氣回應
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Rights advocate’s wife plans Beijing visit
- 驚！家長下車如廁 不慎將幼兒反鎖車內
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：股匯脫鉤 新台幣午盤走貶7.6分
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分