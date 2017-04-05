股匯脫鉤 新台幣午盤走貶7.6分

2017-04-05 12:09

〔記者盧冠誠／台北報導〕台灣金融市場早盤上演股、匯脫鉤行情，台股上漲且加權指數試圖收復9900點關卡，但新台幣匯率卻表現疲弱，跟隨韓元呈現貶值走勢。

新台幣中午暫以30.412元兌1美元作收，貶值7.6分，台北外匯經紀公司成交量為4.98億美元。

外匯交易員表示，雖然股市走揚，但外商銀行操作卻是買、賣匯交錯，缺乏明確方向，而新台幣上午交易區間主要落在30.36元至30.42元，維持弱勢盤整格局。