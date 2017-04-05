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台灣資金奧援中國？ 富驛：未來可望回沖

2017-04-05  12:03

〔記者王憶紅／台北報導〕針對市場傳出，富驛-KY（2724）去年稅後虧損6.01億元，每股虧15.76元，是因為拿台灣資本去填中國無底洞情事，富驛董事長侯尊中指出，主要國際財務報導準則（International Financial Reporting Standards，縮寫IFRS）實施後，考量需一開始就必須提列飯店開辦費用，因此解約進而衍生訴訟費用，而官司未必會輸，費用未來可望回沖。

富驛上海公司蘇州吳中案因進入訴訟程序，故提列未完工程減損損失人民幣1892.1億元，及預付租押金人民幣786.7萬元。

富驛上海公司安徽合肥案因進入訴訟程序，故提列未完工程減損損失人民幣328百萬、預付租押金及開發成本人民幣680萬元，及訴訟判決應支付租金人民幣381.8萬元。

另外，富驛時尚公司提列天津、無錫等飯店標的開發成本減損損失人民幣1807萬元。

富驛指出，中聯時代提列逾期之應收帳款，及其他應收款減損損失人民幣579.5萬元，以及與加盟業主有訴訟疑慮之項目提列在建工程減損損失人民幣70萬元。

南京泊逸因未能如期開業，故提列不動產、廠房及設備之減損損失人民幣746.9萬元。

蘇州富驛及深圳富驛提列遞延所得稅資產人民幣356.3萬元。

深圳富驛於105年第四季期後擬執行資產處分案，故提列帳上存出保證金減損損失人民幣159.5萬元。中關村與長廣公司訴訟擬支付工程款人民幣67.6萬元。

另外，處分杭州武林之折現影響數新台幣714.9萬元、匯兌損失新台幣4902萬元、財務成本新台幣6619.3萬元、所得稅費用新台幣1989.6萬元，及因觀光產業不景氣造成營業虧損約7800萬元。

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  • 富驛董事長侯尊中指出，考量需一開始就必須提列飯店開辦費用，因此解約進而衍生訴訟費用，而官司未必會輸，費用未來可望回沖。（資料照，記者王憶紅攝）

    富驛董事長侯尊中指出，考量需一開始就必須提列飯店開辦費用，因此解約進而衍生訴訟費用，而官司未必會輸，費用未來可望回沖。（資料照，記者王憶紅攝）

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