新台幣升值衝擊 金管會︰上市公司匯損1339億
2017-04-05 11:15
〔記者王孟倫／台北報導〕新台幣匯率升值對台灣企業影響，持續在立法院發酵，立委余宛如今天質詢金管會，國內企業匯損影響有多少？金管會證期局長王詠心表示，根據上市公司2016年年報，上市公司匯損金額有1339億元，其中，金融保險業佔1220億元。
金管會主委李瑞倉及各局處長今天赴立法院備詢。余宛如質詢指出，新台幣匯率光是今年第一季，就升值6％多，台灣電子業外銷的毛利多在3～4％，匯損馬上吃掉出口的利潤，帶給企業很大壓力，日前，有立委同仁預估我國壽險業的今年首季匯損恐高達1200億元，真的是這樣嗎？
對此，金管會證期局長王詠心答詢，若以上市櫃公司2016年年報統計，上市公司的匯損為1339億元，至於上櫃只有5億元。
保險局長李滿治指出，壽險業雖有也有匯損，但業者都有避險，而且還有其他投資收益、可以彌補一些損失，目前為止，壽險業2月匯損情況已比1月趨緩。
余宛如表示，今年第一季已經結束，在5月15日季報公布前，哪家公司匯損多少的新聞，將會是財經媒體版面的主要焦點，金管會必須充分掌握金融機構及上市櫃公司匯損情況。
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