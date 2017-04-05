遷廠及業外損失影響 炎洲集團去年表現不佳

2017-04-05 11:20

〔記者張慧雯／台北報導〕台灣膠帶龍頭炎洲集團公告去年財報，集團旗下新洲全球（3171）105年營收16.94億元，每股稅後盈餘EPS為1.39元；萬洲化學（1715）去年營收111.6億元，稅後淨損1.14億元，每股虧損0.28元；炎洲（4306）去年營收187.7億元，稅後淨損1億元，每股虧損0.22元；儘管台股今日盤中大漲百點，但炎洲集團由於去年財報不佳，炎洲、萬洲等股價多在平盤下盤整。

新洲全球指出，去年營運衰退主要因為台灣景氣不佳，使得台灣區營運成長不如預期；中國地區因在調整客戶結構及去除不良的中小型客戶，提升客戶品質與結構，以中大型目標客戶為主要銷售策略，使得營運因過渡期間的銷售策略調整呈現衰退，展望未來台灣景氣復甦，台灣區營運將可止跌反彈，加上中國區客戶結構調整完畢，及中大型客戶產品認證陸續通過後，預估今年營運表現可回到成長趨勢。

萬洲化學則說，去年膠帶業務表現持續穩定，整體營業利益仍維持穩定獲利，但受寧波廠處分效能較差的產線、嘉定廠產線遷移費用增加等一次性損失認列影響，及匯兌損失等業外損失，導致105年呈現虧損，展望未來在遷廠及設備出售等不利因素一次提列後，在外銷訂單持續增加，大陸市場止跌回溫下，再加上海安廠於106年已正式加入營運，預估今年整體營運將觸底反彈。

炎洲也指出，台灣區薄膜及膠帶業務整體表現持續穩定獲利，但因子公司萬洲石化銷售主力丙烯酸市場價格不佳，加上人民幣於105年大幅貶值等因素，使得105年因業外損失導致營運結果不如預期，展望未來若油價持續穩定，及106年下半年林口極品建案的完工獲利挹注下，預估今年營運將會呈現大幅成長。