| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
股匯脫鉤 新台幣午盤走貶7.6分 五月帶媽媽遊關島抽iRobot
 首頁 > 財經

遷廠及業外損失影響 炎洲集團去年表現不佳

2017-04-05  11:20

〔記者張慧雯／台北報導〕台灣膠帶龍頭炎洲集團公告去年財報，集團旗下新洲全球（3171）105年營收16.94億元，每股稅後盈餘EPS為1.39元；萬洲化學（1715）去年營收111.6億元，稅後淨損1.14億元，每股虧損0.28元；炎洲（4306）去年營收187.7億元，稅後淨損1億元，每股虧損0.22元；儘管台股今日盤中大漲百點，但炎洲集團由於去年財報不佳，炎洲、萬洲等股價多在平盤下盤整。

新洲全球指出，去年營運衰退主要因為台灣景氣不佳，使得台灣區營運成長不如預期；中國地區因在調整客戶結構及去除不良的中小型客戶，提升客戶品質與結構，以中大型目標客戶為主要銷售策略，使得營運因過渡期間的銷售策略調整呈現衰退，展望未來台灣景氣復甦，台灣區營運將可止跌反彈，加上中國區客戶結構調整完畢，及中大型客戶產品認證陸續通過後，預估今年營運表現可回到成長趨勢。

萬洲化學則說，去年膠帶業務表現持續穩定，整體營業利益仍維持穩定獲利，但受寧波廠處分效能較差的產線、嘉定廠產線遷移費用增加等一次性損失認列影響，及匯兌損失等業外損失，導致105年呈現虧損，展望未來在遷廠及設備出售等不利因素一次提列後，在外銷訂單持續增加，大陸市場止跌回溫下，再加上海安廠於106年已正式加入營運，預估今年整體營運將觸底反彈。

炎洲也指出，台灣區薄膜及膠帶業務整體表現持續穩定獲利，但因子公司萬洲石化銷售主力丙烯酸市場價格不佳，加上人民幣於105年大幅貶值等因素，使得105年因業外損失導致營運結果不如預期，展望未來若油價持續穩定，及106年下半年林口極品建案的完工獲利挹注下，預估今年營運將會呈現大幅成長。

廣告
  • 炎洲集團總部外觀。（資料照，記者張慧雯攝）

    炎洲集團總部外觀。（資料照，記者張慧雯攝）

  • 台股今日大漲百點，但炎洲集團由於去年財報不佳，炎洲、萬洲等股價多在平盤下盤整。（記者張慧雯翻攝）

    台股今日大漲百點，但炎洲集團由於去年財報不佳，炎洲、萬洲等股價多在平盤下盤整。（記者張慧雯翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 新洲全球 炎洲集團 膠帶 萬洲化學
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧豆腐漢堡肉
電鍋菜✧脆梅冬粉蝦
芥末、山葵不一樣？
如何蒸出漂亮蒸蛋？
轉寄

標題：遷廠及業外損失影響 炎洲集團去年表現不佳


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月5日‧星期三‧丁酉年三月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.