鴻海不畏兩大利空 早盤股價登高98.4元

2017-04-05 10:43

〔記者陳柔蓁／台北報導〕即便清明連假期間，鴻海傳出富智康發布獲利預警、夏普面板十代廠堺顯示器公司（SDP）由盈轉虧，但法人仍看好鴻海本身的獲利能力，將目標價從130調高至150元，激勵鴻海今（5日）早股價飆漲7%以上，最高來到98.4元，是2015年7月以來高價。

鴻海在清明連假前公告，去（2016）年全年營收達4.36兆元，為歷史次高，雖是上市以來首度出現年增率負成長，但全年歸屬於母公司之淨利達1486.63億元，創下新高紀錄，獲利指標毛利率7.38%、營業利益率4.01%、稅後淨利率3.47%「三率三升」。

假期間卻傳出，郭台銘私人投資的SDP，去年度營收大減22%至1613億日圓（約441億元台幣），全年大虧592億日圓（約162億元台幣）、中止連3年獲利。

由於去年併購諾基亞（Nokia）手機品牌，投入大量資源與生產及銷售成本費用，富智康預期，今年上半年財報將由盈轉虧，在港掛牌的控股子公司富智康（FIH Mobile），也在港交所公告獲利預警，董事會預期2017上半年會大減1.1億美元（約33億元台幣）。