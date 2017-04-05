國際資金挹注 凱基投信：中港印度看俏

2017-04-05 09:49

〔記者張慧雯／台北報導〕全球經濟轉強，主要經濟體包括美國、歐洲、日本及中國的採購經理人指數（PMI），均持穩於50以上擴張區間，同步拉升亞洲國家出口與製造業動能。凱基投信指出，亞洲各國政府持續致力於改革、推動基礎建設，有利於經濟面持續轉佳，並帶動企業獲利增長，吸引資金往亞洲地區移動，包括中國、香港及印度股市均後市看多。

凱基亞洲護城河基金經理人劉大平指出，目前整體亞洲股市的股價淨值比為1.73倍，仍低於10年平均的2.02倍，具投資吸引力；而中國經濟成長持續增溫，反映中國總體經濟情況的李克強指數，並於去年開始強勢反彈，其中耗電量及鐵路貨運量兩大重要指標數據，均創下去年12月以來新高，顯示中國總體經濟維穩，並帶動企業獲利穩健增長。A股即將在6月第4度闖關納入MSCI新興市場指數，加上養老金入市、評價偏低等利多，使股市極具投資潛力，其中具高成長性及低評價特色的權值股，可望成為外資首選。

此外，中國經濟成長增溫亦帶動香港企業獲利同步增長。劉大平表示，港股評價便宜、股利率超過3％水準，加上A股及H股仍存在較高溢價，資金及評價雙向支撐股市多頭，中小型股尤其受惠。在產業部分，看好因製造業升級政策所帶動的中國自主汽車品牌廠商、消費升級的高端消費產業，以及節能地產開發商等。

至於印度2月製造業及服務業PMI雙雙回升至50之上，股市今年來並強勁上漲，劉大平表示，目前已公布的印度企業財報中，有6成符合或優於預期，顯示經濟重回增長軌道，而印度執政黨在五邦議會選舉中大獲全勝，被視為選民對莫迪政府政策的肯定，有利未來施政推動，也吸引外資回流印度，目前持續看好印度汽車零組件及內需產業。