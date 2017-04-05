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安馳連續4年 配發2.5元股利

2017-04-05  09:45

〔記者洪友芳／新竹報導〕IC通路商安馳（3528）去年營收為31億元，稅後淨利1.66億元，每股盈餘2.64元。安馳董事會日前通過去年盈餘分配案，擬將配發2.4元現金股利與0.1元股票股利，合計2.5元，配發率達95％，這也是安馳連續第4年配發2.5元股利。

安馳表示，該公司去年初結束營收占近兩成的Avago產品線代理，但受惠ADI類比元件與賽靈思（Xilinx）FPGA晶片銷售明顯成長，全年營收僅較前年略減4.74％；法人預估，ADI類比元件與賽靈思FPGA晶片兩大產品線，加上國防航太應用與祥碩科技產品開始出貨，安馳今年第一季營運可望淡季不淡。

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  • 安馳總經理李瑞西。（圖由安馳提供）

    安馳總經理李瑞西。（圖由安馳提供）

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