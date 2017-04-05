北韓駭客攻擊？李瑞倉︰國銀尚無遭入侵

對於台灣被北韓駭客列為攻擊目標，金管會主委李瑞倉表示，目前為止，國銀並未遭到入侵。（記者王孟倫攝）

2017-04-05 09:31

〔記者王孟倫／台北報導〕有消息傳出，北韓駭客發動攻擊全球18個國家金融機構，以竊取資金，台灣也在名單之中；對此，金管會主委李瑞倉今天受訪表示，雖然傳出台灣也被列為駭客攻擊目標，但到目前為止，本國銀行並沒有遭到入侵，也沒有受害問題。

李瑞倉今天出席立院財委會報告並備詢，針對台灣金融機構是否遭到北韓駭客攻擊？要如何因應？李瑞倉回應，有關這部分，我們銀行平常都有充分準備，金管會一得到消息，也馬上請銀行要注意。

他強調，另一方面，銀行公會也有資安組織、有個通報平台，銀行成員間會互相進行通報、互相支援；目前為止，本國銀行並沒有被入侵狀況。