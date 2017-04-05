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市調：今年電視平均尺寸44.7吋 較去年「長大」2.1吋

2017-04-05  09:22

〔記者陳梅英／台北報導〕根據市調機構IHS Markit預估，2017年全球電視廠商平均生產尺寸將達到44.7吋，較2016年的42.6吋「長大」2.1吋，其中，日商Sharp表現最積極，目標2017年電視出貨量將較去年增加1倍，且增加的都是大尺寸電視的出貨量。

由於2016年銷售未能達標，加上面板供應商的限制，居高不下的面板價格導致中國品牌廠商庫存與財務危機升高，IHS Markit指出， 許多中國電視廠商在這兩個困境下，對2017年品牌出貨目標轉為審慎，最近出爐的2017年出貨目標都較先前下修，特別是海信從1700萬台調降為1400萬台、TCL從1550萬台調降到1400萬台、創維從1350萬台調降到1120萬台。

韓國兩大面板廠中，三星在確保面板供應資源下，今年出貨量仍保持小幅增長，LGE在2015年、2016年連續兩年出貨量下滑，為確保品牌的競爭力以及利潤，三星與LGE積極推動更大尺寸產品，日本大廠Sharp在鴻海集團的全力支持下，今年出貨目標為1000萬台，出貨目標最為積極；傳言SONY則將OLED電視加入產品陣容，IHS Markit認為這顯示電視品牌為了利潤與市佔率考量，將越來越考慮8K LCD TV和OLED TV產品線。

根據IHS Markit資料，2016年全球電視品牌生產面積年成長率為13％，而出貨量成長僅為3％。進入2017年，其面積預計有5％增長，但出貨量將因廠商轉向更大尺寸與更高解析度電視而下降5％。

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  • IHS Markit預估，2017年全球電視廠商平均生產尺寸將達到44.7吋，較2016年的42.6吋「長大」2.1吋。（群創提供）

    IHS Markit預估，2017年全球電視廠商平均生產尺寸將達到44.7吋，較2016年的42.6吋「長大」2.1吋。（群創提供）

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