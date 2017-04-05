| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
中華電信高雄總局喋血！不速之客跳入櫃台砍傷員工
 首頁 > 財經

4/5重要財經新聞一覽

2017-04-05  09:16

自由時報財經︰川普限縮H-1B簽證 衝擊科技業

為落實競選承諾，美國川普政府工作簽證計畫H-1B政策調整三連發，打擊科技業和外包公司對該簽證計畫的濫用，引進外籍特殊專長的技術勞工而犧牲美國人就業機會，尤其限縮外籍程式設計師對該種簽證的申請。華府智庫經濟政策研究所估計，二○一三年約有四十六萬人持有H-1B工作簽證。

相關新聞請見：

川普限縮H-1B簽證 衝擊科技業

蘋果日報財經︰仁寶 技嘉 奇鋐加薪3%

2016年財報剛結算完，已有科技大廠陸續公布2017年調薪幅度，電腦大廠仁寶（2324）、主機板大廠技嘉（2376）今年都調薪3%，調薪幅度與去年相仿；而散熱模組廠奇鋐（3017）去年獲利創6年新高，今年調薪3%，和去年1%相較幅度大增2倍。

工商時報財經︰鴻海財報驚喜 ６外資喊買

鴻海去年第4季財報驚艷外資圈，6家外資券商調升財務預估值；其中，麥格理資本證券更將目標價大舉調升至外資圈最高的150元，除看好續坐穩「OLED版iPhone8一哥」外，今（5）日可望率領台積電、大立光等，股價沉寂許久的蘋果供應鏈續攻。

中國時報財經︰低薪台灣人才外流暴增

外國人不願到台灣就業，而台灣卻因10年實質薪資未成長，導致「台材外用」的情況愈益普遍。根據主計總處統計，10年來我國到海外就業的人口倍增，2015年已逾72萬人，其中到大陸就業占比仍居最高，達58％。

經濟日報財經︰美光反擊陸挖角 提告百人

記憶體大廠美商美光科技（Micron）出重手反擊陸廠挖角行動，上月配合台灣檢調單位，針對稍早前併購的華亞科及瑞晶科技關鍵製程和研發人員跳槽至對岸，或協助大陸廠進行DRAM研發，展開大規模搜索，並限制相關人員出境，估計有上百人遭到約談及搜索，在業界掀起極大震撼。

星島日報財經︰北水餓貨今重開 港股或借勢再炒

「滬港通」和「深港通」因假期暫停多日，今天將恢復雙向交易，市場人士分析認為，由於北水已累積一定購買力，周一熱炒的雄安新區概念股如獲北水資金南下追入，隨時炒多一輪，但分析估計將炒股不炒市，4月上旬恒指將以整固為主，24500點有較大阻力。

廣告
  • 美國川普政府限縮H-1B簽證的申請，影響科技業與外包公司。（美聯社資料照）

    美國川普政府限縮H-1B簽證的申請，影響科技業與外包公司。（美聯社資料照）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧豆腐漢堡肉
電鍋菜✧脆梅冬粉蝦
芥末、山葵不一樣？
如何蒸出漂亮蒸蛋？
轉寄

標題：4/5重要財經新聞一覽


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月5日‧星期三‧丁酉年三月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.