4/5重要財經新聞一覽
2017-04-05 09:16
自由時報財經︰川普限縮H-1B簽證 衝擊科技業
為落實競選承諾，美國川普政府工作簽證計畫H-1B政策調整三連發，打擊科技業和外包公司對該簽證計畫的濫用，引進外籍特殊專長的技術勞工而犧牲美國人就業機會，尤其限縮外籍程式設計師對該種簽證的申請。華府智庫經濟政策研究所估計，二○一三年約有四十六萬人持有H-1B工作簽證。
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蘋果日報財經︰仁寶 技嘉 奇鋐加薪3%
2016年財報剛結算完，已有科技大廠陸續公布2017年調薪幅度，電腦大廠仁寶（2324）、主機板大廠技嘉（2376）今年都調薪3%，調薪幅度與去年相仿；而散熱模組廠奇鋐（3017）去年獲利創6年新高，今年調薪3%，和去年1%相較幅度大增2倍。
工商時報財經︰鴻海財報驚喜 ６外資喊買
鴻海去年第4季財報驚艷外資圈，6家外資券商調升財務預估值；其中，麥格理資本證券更將目標價大舉調升至外資圈最高的150元，除看好續坐穩「OLED版iPhone8一哥」外，今（5）日可望率領台積電、大立光等，股價沉寂許久的蘋果供應鏈續攻。
中國時報財經︰低薪台灣人才外流暴增
外國人不願到台灣就業，而台灣卻因10年實質薪資未成長，導致「台材外用」的情況愈益普遍。根據主計總處統計，10年來我國到海外就業的人口倍增，2015年已逾72萬人，其中到大陸就業占比仍居最高，達58％。
經濟日報財經︰美光反擊陸挖角 提告百人
記憶體大廠美商美光科技（Micron）出重手反擊陸廠挖角行動，上月配合台灣檢調單位，針對稍早前併購的華亞科及瑞晶科技關鍵製程和研發人員跳槽至對岸，或協助大陸廠進行DRAM研發，展開大規模搜索，並限制相關人員出境，估計有上百人遭到約談及搜索，在業界掀起極大震撼。
星島日報財經︰北水餓貨今重開 港股或借勢再炒
「滬港通」和「深港通」因假期暫停多日，今天將恢復雙向交易，市場人士分析認為，由於北水已累積一定購買力，周一熱炒的雄安新區概念股如獲北水資金南下追入，隨時炒多一輪，但分析估計將炒股不炒市，4月上旬恒指將以整固為主，24500點有較大阻力。
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