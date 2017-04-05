台股開盤上漲55.13點 報9866.65點
2017-04-05 09:02
台北股市今天開盤上漲55.13點，漲幅0.56％，報9866.65點，成交金額為48.07億元。（資料照，記者黃耀徵攝）
〔即時新聞／綜合報導〕台北股市今天開盤上漲55.13點，漲幅0.56％，報9866.65點，成交金額為48.07億元。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 台股
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 和這些藝人不往來... 週刊爆：豬哥亮斷交黑名單揭密
- 台灣上百公司網站 慘遭駭客入侵
- 茼蒿放到開花 藏農民辛酸
- 高捷機場站牌霧煞煞 像「千年古蹟」
- 銅鑼科進駐不到10廠 竹管局：洽詢頻頻
- 18天狠甩3公斤 徐若瑄減肥菜單曝光
- 跨進人生另個階段？ 明道老實回答「還沒準備好」
- 台大論文案督導不周 楊泮池聲明：未追究為給年輕人機會
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Rights advocate’s wife plans Beijing visit
- 吳志剛覺得快崩潰？周刊爆與李婉鈺閃離內幕
- 女歌手瀕臨死亡邊緣 遺願聽了超心酸
- 北港媽遶境犂炮 在地社團推認證
- 潘瑋柏遭狠嗆 公開揭楊丞琳私訊
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 More proof N Korea linked to Bangladesh heist: report
- 泰格豪雅影像詩 燃起賽車魂
- 被爆大頭症 周湯豪撇通告費漲10倍
- 郭美美戰勝腫瘤 唱歌險成遺願
- 選將尊賴 看板、臉書放合照吸票
- 千億低利借台電 核除缺口全民買單
- 川普推特治國 發文全建檔保存
- 拒透露客人行蹤 車公司9輛名車被砸
- 盛竹如 胡雪珠逃過墜機死劫 重生40年
- 幫中國墮胎？川普斷聯國10億金援
- 球后出征頂超 爭大馬站第二冠
- 無人駕駛小巴 爭取10月來高雄
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Children’s savings account program to launch in June
- 針眼養到鴿蛋大 視力只剩0.6
- 〈徵文大家談〉一例一休是好？是壞？
- 《自由廣場》立委修地價稅 便宜大地主
- 《NBA夯話題》拓荒者要保老8 東部5隊隨時翻盤
- 清明節跳溪尋短？海巡CPR救回一命
- 《自由廣場》啟動「政府採購3.0」
- 北韓問題如何解決？ 美軍前將領：可能只剩軍事途徑
- 噁爛髒水排入海 週刊爆：八里污水廠承包商造假
- 快樂獅 賞悍將6連敗
- 《機場捷運各站系列報導》A10山鼻站 周邊開發轉運中心
- 劉以豪血尿奔醫院！人氣一哥全身病
- JJ女粉絲紅衣自盡 北市飯店再傳女子自殺
- 祭祖火燒車 網友：孝順燒真的
- 泰國林志玲！曼谷一流高校生顏值好驚人
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：台股開盤上漲55.13點 報9866.65點
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分