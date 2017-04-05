投資中國慘賠 富驛-KY凌晨重訊揭真相
〔即時新聞／綜合報導〕飯店類股富驛-KY（2724）在今天凌晨1點發布重大訊息，揭露去年慘賠6億元的原因，中國賠2/3，多數是中止投資認列減損，而台灣賠1/3則歸觀光業不景氣及匯兌損失。
富驛近年大肆向中國投資，但如今慘賠，中止多項投資，認列減損包括投資蘇州吳中、安徽合肥、天津、無錫等，還賠出部分開幕延遲、工程未完工及工程訴訟費等。
面對虧損，富驛擬與特別股股東協商，在今年第 2季執行特別股轉換普通股以提升淨值。
重大訊息原文：
本公司105年度虧損原因說明如下:
（1）富驛上海公司蘇州吳中案因進入訴訟程序故提列未完工程減損損失人民幣18,921仟元及預付租押金人民幣7,867仟元；
（2）富驛上海公司安徽合肥案因進入訴訟程序故提列未完工程減損損失人民幣3,280仟元、預付租押金及開發成本人民幣6,800仟元及訴訟判決應支付租金人民幣3,818仟元；
（3）富驛時尚公司提列天津、無錫等飯店標的開發成本減損損失人民幣18,070仟元；
（4）中聯時代提列逾期之應收帳款及其他應收款減損損失人民幣5,795仟元及與加盟業主有訴訟疑慮之項目提列在建工程減損損失人民幣700仟元；
（5）南京泊逸因未能如期開業故提列不動產、廠房及設備之減損損失人民幣7,469仟元；
（6）蘇州富驛及深圳富驛提列遞延所得稅資產人民幣3,563仟元；
（7）深圳富驛於105年第四季期後擬執行資產處分案，故提列帳上存出保證金減損損失人民幣1,595仟元；
（8）中關村與長廣公司訴訟擬支付工程款人民幣676仟元；
（9）其他：處分杭州武林之折現影響數新台幣7,149仟元、匯兌損失新台幣49,020仟元、財務成本新台幣66,193仟元、所得稅費用新台幣19,896仟元及因觀光產業不景氣造成營業虧損約78,000仟元。
公司擬與特別股股東協商於106年第二季執行特別股轉換普通股以提升淨值。
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