美供應料將減少 世界油價漲至四周高點

2017-04-05 05:44

〔中央社〕彭博社報導，世界油價今天漲升到四周來的高點，原因是美國原油庫存下降，供應量可望減少，以及傳出北海有一處油田關閉。

在紐約商品交易所，美國市場基準商品西德州中級原油5月期貨價格上漲79美分，收在每桶51.03美元，是3月7日以來最高收盤價。

倫敦市場北海布倫特原油上漲1.05美元，收在54.17美元，也是3月7日以來的最高收盤價。