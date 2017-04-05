歐股同步收紅 市場關注川習會
2017-04-05 01:36
〔中央社〕歐洲主要股市今天同步收紅，主因美國對外貿易逆差減少，激勵華爾街股市走高，但交易商表示，市場仍在觀望本周稍後登場的美中高峰會。
俄羅斯第二大城聖彼得堡的地鐵昨天發生爆炸案，造成14人喪生和數十人受傷，起初導致投資人紛紛轉向黃金和日圓等避險投資標的，歐洲股市早盤多表現弱勢，但後來由黑翻紅。
美國與中國本周將舉行高峰會，貿易料將是核心議題，市場對此感到憂慮原本也影響多頭氣勢，但美國商務部新公布的數據顯示，今年2月美國外貿赤字縮減。
由於進口汽車、消費商品、燃料和半導體減少，經季節調整後2月分貿易赤字降至436億美元，降幅9.6%，是去年9月以來的最大單月降幅。
歐股開盤原本漲跌互見，但終場英國、法國和德國股市同步收紅。倫敦股市金融時報百種股價指數（FTSE100）上漲0.5%，收在7321.82點。
法蘭克福股市DAX 30指數上漲0.2%，收在12282.34點；巴黎股市CAC 40指數上漲0.3%，收在5101.13點。
儘管如此，分析師表示，在美國總統川普與中國國家主席習近平6日展開高峰會前，市場可能仍將謹慎以對。
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