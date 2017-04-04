立院明審票金法 商業本票將邁向無紙化

2017-04-04 21:29

〔記者王孟倫／台北報導〕商業本票將邁向無紙化！立院財委會明天（4月5日）將審議＜票券金融管理法＞修正草案，明定以債票形式及以登記形式發行的短期票券，應送集中保管機構保管或辦理發行登記，如果發生到期不付款，由集保出具證明文件供執票人或持有人行使追索權。金管會表示，修法後，不僅可降低企業發行成本，亦可提高作業安全性及投資人持有意願。

金管會官員指出，由於實體證券容易衍生偽造、變造及遺失、被盜等問題，因此，無實體發行是國際證券市場主要的發展趨勢。其中，我國有價證券早已在2000年完成修法，讓公開發行公司得以無實體發行、即無須印製實體紙本的股票。

而在商業本票方面，根據現行的＜票券金融管理法＞第二十六條規範，短期票券得以登記形式發行；但官員表示，在實務上，若本票發生退票情況，持票人依法行使追索權時，須持本票正本向法院聲請裁定後強制執行，也使得企業發行融資性商業本票，仍採行實體債票為主。

對此，金管會表示，基於國內企業對登記形式商業本票發行需求，並提升票券市場效率及作業安全性，行政院已經通過相關法案修正，並送立法院審議。

根據統計，截至去年12月，融資性商業本票發行餘額已達1.5兆元，佔全體短期票券發行總餘額約85%。

本次修法重點有：第一、明定以債票形式及以登記形式發行的短期票券，應送集中保管機構保管或辦理發行登記。第二、由集中保管機構辦理發行登記之短期票券，如果發生到期不付款，集中保管機構應出具「債權證明」及「不獲付款證明」文件給執票人或持有人。

第三、商業本票執票人向發票人行使追索權時，得持上述集中保管機構出具證明文件，聲請法院裁定後強制執行。