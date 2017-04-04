大樂透、今彩539開獎囉！

2017-04-04 20:55

〔即時新聞／綜合報導〕今天（4月4日）台彩各項開獎獎項及獎號。

大樂透：05、17、33、34、43、44，特別號：04。

49樂合彩：05、17、33、34、43、44。

今彩539：25、26、27、29、36。

39樂合彩：25、26、27、29、36。

3星彩：367。

4星彩：6568。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。