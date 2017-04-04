大樂透、今彩539開獎囉！
2017-04-04 20:55
〔即時新聞／綜合報導〕今天（4月4日）台彩各項開獎獎項及獎號。
大樂透：05、17、33、34、43、44，特別號：04。
49樂合彩：05、17、33、34、43、44。
今彩539：25、26、27、29、36。
39樂合彩：25、26、27、29、36。
3星彩：367。
4星彩：6568。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 獨家》荔枝椿象蔓延台中 專家研判全台已淪陷
- MLB》王建民高懸10年的紀錄 田中將大拚3年辦不到
- 又傳喜訊！混血美女主播懷孕5個月
- 慘了，跳下去了！彰消出船艇大肚溪找人
- 電視爆炸燒光屋 製造商、通路商連帶判賠53萬
- 安倍四月底訪俄 七月見習近平
- 老字號飯店運用勞動部雙軌計畫 14名學生職場發光
- 日職》川崎魅力不減 二軍賽球迷滿場
- 阿緯搞鬼探班 清明好友是她
- 台灣「北一女神」登韓新聞版面！正到讓韓男直呼要買機票來台
- 2018縣市長選舉 民進黨這些縣市有危機？
- 新北禽屠宰場今年首例H5N2 銷毀93隻雲林雞
- 畢業逾半世紀 斗高初中同學辦同學會
- MLB》謹記國聯冠軍戰挫敗 克蕭帶頭力挺總教練
- 十萬火急！孕婦臨盆遇塞車 警鳴笛開道護送
- 約看電影卻被女方「撕票」 PTT上演男女大戰
- 癌末剩3月可活 翁花光積蓄15年後仍健在...
- 超狂百歲阿公開車 警語嚇得大家閃遠遠
- 英加義嬰兒 最愛哭
- 國道五號北返車流上看4萬輛 雪隧一度回堵7公里
- 90年代超名模不想被當模特兒！「她」想要…
- 百年古剎插滿五星旗 4比丘尼想「拿回淪陷區」
- 北市公車評鑑 首都、北客、大都會優等
- 旗山林班地火警 空勤出動直升機載水灌救
- 違停不服取締 西子灣觀光客襲警
- 自由開講》轉型正義根本不及連家
- MLB》盼大聯盟首安出現 陳偉殷希望基金加碼
- 香港資深男星家中離世 警方破門調查
- 「鴨母王」的軍師 楠西江家古厝逾200人祭祖
- 俄國聖彼得堡驚傳地鐵爆炸 謝霆鋒與死神擦肩而過
- 林初埤木棉花季閉幕 初估40萬人次湧入
- 小二童打球摔斷牙 弱勢媽開價：20萬照顧缺牙一輩子
- 「國旗屋」贈國旗 潘維剛讚張老旺
- 姊弟戀開花結果 兩人深吻冒粉紅泡泡
- 自家記者遭槍殺 墨報社停刊自保
- 高雄旗津生命紀念館開燈祈福
- 劍龍級潛艦更新 中科院：潛望鏡等次系統已有譜
- 自由廣場》古蹟燒毀王不是反諷 是助燃劑
- 北港糖廠列歷史建物 難修繕如危樓
- 「小龍女」疑自殺 吳綺莉兩度奔醫院看女兒
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：大樂透、今彩539開獎囉！
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分