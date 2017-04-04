| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 財經

響應南向 我與馬國沙巴港簽約

2017-04-04  16:29

［記者黃旭磊／高雄報導］臺灣港務公司與馬來西亞國營企業沙巴港務集團（SPSB）簽約合作，約定後續投資、作業交流。

臺灣港務公司董事長吳盟分於4月3日到馬來西亞國營企業沙巴港務集團（SPSB）參訪，台灣世曦工程顧問及萬海航運高層隨行，沙巴港群位於東馬來西亞婆羅洲北端，鄰近菲律賓、印尼、越南等新興市場，雙方簽署合作備忘錄，約定進行港口投資營運策略、規劃與作業效率等面向交流。

吳盟分表示，將針對綠港、裝卸效率等議題加強互訪，提升彼此業務範疇，另外，日後也將邀集航商、製造商參與東南亞投資，將貨物引導至台灣轉運，強化我國樞紐港地位。

沙巴港務集團為此行參訪首站，吳盟分還將前往越南考察，探詢碼頭、物流、倉儲之規劃或基礎建設等投資商機。

廣告
  • 臺灣港務公司董事長吳盟分（右）與馬來西亞國營企業沙巴港務集團（SPSB）簽約合作。（港務公司提供）

    臺灣港務公司董事長吳盟分（右）與馬來西亞國營企業沙巴港務集團（SPSB）簽約合作。（港務公司提供）

  • 臺灣港務公司與沙巴港務集團（SPSB）簽約合作。（港務公司提供）

    臺灣港務公司與沙巴港務集團（SPSB）簽約合作。（港務公司提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
清明必吃✧傳統春捲
異國風✧北越炸春捲
如何炒出鮮嫩豆芽？
南、北潤餅不一樣？
轉寄

標題：響應南向 我與馬國沙巴港簽約


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月4日‧星期二‧丁酉年三月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.