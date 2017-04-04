響應南向 我與馬國沙巴港簽約

2017-04-04 16:29

［記者黃旭磊／高雄報導］臺灣港務公司與馬來西亞國營企業沙巴港務集團（SPSB）簽約合作，約定後續投資、作業交流。

臺灣港務公司董事長吳盟分於4月3日到馬來西亞國營企業沙巴港務集團（SPSB）參訪，台灣世曦工程顧問及萬海航運高層隨行，沙巴港群位於東馬來西亞婆羅洲北端，鄰近菲律賓、印尼、越南等新興市場，雙方簽署合作備忘錄，約定進行港口投資營運策略、規劃與作業效率等面向交流。

吳盟分表示，將針對綠港、裝卸效率等議題加強互訪，提升彼此業務範疇，另外，日後也將邀集航商、製造商參與東南亞投資，將貨物引導至台灣轉運，強化我國樞紐港地位。

沙巴港務集團為此行參訪首站，吳盟分還將前往越南考察，探詢碼頭、物流、倉儲之規劃或基礎建設等投資商機。