4/4重要財經新聞一覽

2017-04-04 09:29

自由時報財經︰謀合宜宅暴利 投資客賺逾2成

投資客恐大鑽合宜住宅漏洞謀暴利！根據土地法第七十九之一條，只要透過法拍程序，營建署用來限制移轉年限的「預告登記」就自動消滅；換句話說，拍定人、也就是新屋主隨時可以自由買賣。市場近來傳出，有部分住戶與投資客簽訂權利轉讓合約，再透過法拍程序「洗掉」預告登記，就可以藉此賺取合宜住宅與市價之間的價差，推估至少大賺兩成。

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蘋果日報財經︰郭董小金雞 堺工廠去年暴虧162億

鴻海集團（2317）在清明假期傳出2利空，日本《日刊工業新聞》報導，向來被視為董事長郭台銘改造日本企業象徵的小金雞──夏普面板10代廠堺顯示器公司（SDP），2016年中止連3年獲利，全年暴虧592億日圓（約162億元台幣），營收也大減22%至1613億日圓（約441億元台幣）。

工商時報財經︰前瞻基建啟動 鋼鐵業活起來

未來8年，政府將投入總經費高達8,824億元的「前瞻基礎建設」計畫，正式啟動。因主要項目包括軌道、綠能、城鄉及水環境等重大建設，預期用鋼產業相當可觀；業界預估，所需的鋼材如以2成計算，尚有1,700多億元，預期包括中鋼、中鋼構、中鴻、豐興、燁輝及唐榮等相關鋼廠，都可望受惠，成為最大贏家。

中國時報財經︰產業搶進新板 麗寶鵬程租金俏

外商、金融、資訊等產業悄悄搶進，新板特區商辦大樓租金行情蠢動！高力國際表示，目前區內租金每坪約1100至1800元，預期隨著凱薩天燈飯店進駐、相關建設陸續到位，至今年底租金可望上漲1成。業界預期位於車站第一排的麗寶鵬程大樓緊鄰天燈飯店，加上環狀線將於明年完工，可望成最大受惠者，辦公產品炙手可熱。

星島日報財經︰河北建最大經濟特區 雄安新區概念股爆炒

港股在假期前表現牛皮，但國務院決定在河北建立全國最大的經濟特區─雄安新區，便成為昨日港股熱炒焦點，雄安相關概念股水泥、建材、地產、建築、環保、交通運輸等行業昨全線暴漲，獲多家大行唱好的北京水泥股─金隅股份（2009）升勢強勁，股價一度升逾46%，創上市最大升幅，尾市升幅收窄，全日仍升34%。恒指全日升149點，報24261點，成交624億元。