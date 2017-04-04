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俄地鐵爆炸震撼 歐股收黑

2017-04-04  03:28

〔中央社〕由於俄羅斯聖彼得堡發生地鐵爆炸案並造成大約10人喪生，歐股連同全球股市今天翻黑。

倫敦資本集團（London Capital Group）分析師勞勒（Jasper Lawler）說：「早盤漲升走勢在下午之前回跌，因為有些製造業數據令市場失望，同時傳出了聖彼得堡地鐵爆炸案消息。」

倫敦FTSE 100指數下挫40.23點或0.55%，以7282.69點作收。

法蘭克福DAX 30指數滑落55.67點或0.45%，收在12257.20點。

巴黎CAC 40指數跌36.60點或0.71%，收5085.91點。

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