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威力彩頭獎摃龜 今彩539頭獎開出1注

2017-04-03  22:51

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（4月3日）開獎的第106000027期威力彩，頭獎摃龜；第106000079期今彩539頭獎開出1注，由新北市三重區力行路一段48號的一定旺彩券行開出。

第106000027期威力彩中獎號碼為：第1區「01、13、15、22、26、33」，第2區「06」。頭獎及貳獎均摃龜；參獎共5注獲得，每注可得15萬元；肆獎共36注獲得，每注可得2萬元；伍獎共225注獲得，每注可得4000元；陸獎共1405注獲得，每注可得800元；柒獎共2911注獲得，每注可得400元；捌獎共1萬5406注獲得，每注可得200元；玖獎共1萬9368注獲得，每注可得100元；普獎共3萬3720注獲得，每注可得100元。

第106000027期38樂合彩中獎號碼為「01、13、15、22、26、33」，五合共1注中獎，可得115萬；四合共7注中獎，每注可得6萬7500元；三合共90注中獎，每注可得5750元；二合共2362注中獎，每注可得750元。

第106000079期今彩539中獎號碼為「08、19、21、23、35」，頭獎1注中獎，每注可獲得800萬元；貳獎共193注獲得，每注可得2萬元；參獎共6483注獲得，每注可得300元；肆獎共6萬9856注獲得，每注可獲得50元。

第106000079期39樂合彩中獎號碼為「08、19、21、23、35」，四合1注中獎，每注可獲得21萬2500元；三合共144注中獎，每注可得1萬1250元；二合共4772注中獎，每注可得1125元。

第106000079期3星彩中獎號碼為「064」，正彩共12注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第106000079期4星彩中獎號碼為「7186」，正彩共7注中獎，每注可獲得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」

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  • 威力彩、38樂合彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    威力彩、38樂合彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

  • 今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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標題：威力彩頭獎摃龜 今彩539頭獎開出1注


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