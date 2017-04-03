威力彩、今彩539開獎囉！

2017-04-03 20:54

〔即時新聞／綜合報導〕今天（4月3日）台彩各項開獎獎項及獎號。

威力彩：第一區：01、13、15、22、26、33。第二區：06。

38樂合彩：01、13、15、22、26、33。

今彩539：08、19、21、23、35。

39樂合彩：08、19、21、23、35。

3星彩：064。

4星彩：7186

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」