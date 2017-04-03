| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 財經

4/3重要財經新聞一覽

2017-04-03  09:32

自由時報財經︰台塑中油同價 公平會︰應廢油價公式

中油、台塑石化多年來同時同幅調整油價，漠視消費者權益，公平會新任主委黃美瑛受訪時表示，中油根據浮動油價機制調價，沒有調價自主空間，台塑石化則是價格跟隨，因此難以判定二家有聯合行為，另她話鋒一轉也指，浮動機制是經濟部核定，經濟部負有繼續監控油價的責任，中油調價幅度、妥適性以及盈餘管控都受經濟部監控。

相關新聞請見：

台塑中油同價 公平會︰應廢油價公式

蘋果日報財經︰金控股利3強 國票兆豐合庫

逾半數上市櫃金控陸續公布今年度股利，其中兆豐金（2886）因去年美國紐約分行遭重罰波及獲利，股利縮水，終結連4年走揚趨勢；不過若從現金殖利率來看，兆豐金、國票金（2889）、合庫金（5880）均有5%水準，暫時領先其他金控。

工商時報財經︰英特爾、思科擬來台設IOT中心

總統蔡英文上周六（4/1日）驗收5大亮點產業創新成果，據悉，亞洲矽谷計畫執行中心正接洽英特爾、思科、HPE（惠普）等美國大廠，簽署創新研發中心合作備忘錄（MOU），合作發展物聯網（IOT），最快6月前陸續報佳音。

中國時報財經︰新版《財政收支劃分法》營業稅收 全歸地方 招商愈拚 分得愈多

財政部研議中的《財政收支劃分法》修正草案，將確保地方財源只增不減，已確定營業稅收100％做為地方財源，先入國庫後，再透過統籌分配稅款回到地方。據悉，這是6都與各縣市首度適用相同的分配公式，包括指標與權重設計；知情官員表示，未來地方招商愈賣力，分到的統籌分配稅款就愈多。

星島日報財經︰銀行出招搶樓按客 長命按揭供到85歲

銀行各出奇謀搶按揭，除鬥減按息、現金回贈鬥多外，最近更將最長按揭貸款年期適用年齡從寬處理。市場人士指，有銀行最近將計算按揭年期的人齡要求放寬至「85減」，換句話說，現時年屆55歲的按揭客戶，其貸款期最長亦可達30年，即供樓可供到85歲。

廣告
  • 公平會新任主委黃美瑛受訪時表示，站在公平會的立場，她認同應該要回復油品市場競爭，油品市場最好能自由化，就可以好好來盯這二家有沒有聯合行為。（記者林正堃攝）

    公平會新任主委黃美瑛受訪時表示，站在公平會的立場，她認同應該要回復油品市場競爭，油品市場最好能自由化，就可以好好來盯這二家有沒有聯合行為。（記者林正堃攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
清爽餐✧南越生春捲
韓式✧春川辣炒雞
漸層抹茶拿鐵自己做
美味鹹水雞在家做！
轉寄

標題：4/3重要財經新聞一覽


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月3日‧星期一‧丁酉年三月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.