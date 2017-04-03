4/3重要財經新聞一覽

2017-04-03 09:32

自由時報財經︰台塑中油同價 公平會︰應廢油價公式

中油、台塑石化多年來同時同幅調整油價，漠視消費者權益，公平會新任主委黃美瑛受訪時表示，中油根據浮動油價機制調價，沒有調價自主空間，台塑石化則是價格跟隨，因此難以判定二家有聯合行為，另她話鋒一轉也指，浮動機制是經濟部核定，經濟部負有繼續監控油價的責任，中油調價幅度、妥適性以及盈餘管控都受經濟部監控。

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蘋果日報財經︰金控股利3強 國票兆豐合庫

逾半數上市櫃金控陸續公布今年度股利，其中兆豐金（2886）因去年美國紐約分行遭重罰波及獲利，股利縮水，終結連4年走揚趨勢；不過若從現金殖利率來看，兆豐金、國票金（2889）、合庫金（5880）均有5%水準，暫時領先其他金控。

工商時報財經︰英特爾、思科擬來台設IOT中心

總統蔡英文上周六（4/1日）驗收5大亮點產業創新成果，據悉，亞洲矽谷計畫執行中心正接洽英特爾、思科、HPE（惠普）等美國大廠，簽署創新研發中心合作備忘錄（MOU），合作發展物聯網（IOT），最快6月前陸續報佳音。

中國時報財經︰新版《財政收支劃分法》營業稅收 全歸地方 招商愈拚 分得愈多

財政部研議中的《財政收支劃分法》修正草案，將確保地方財源只增不減，已確定營業稅收100％做為地方財源，先入國庫後，再透過統籌分配稅款回到地方。據悉，這是6都與各縣市首度適用相同的分配公式，包括指標與權重設計；知情官員表示，未來地方招商愈賣力，分到的統籌分配稅款就愈多。

星島日報財經︰銀行出招搶樓按客 長命按揭供到85歲

銀行各出奇謀搶按揭，除鬥減按息、現金回贈鬥多外，最近更將最長按揭貸款年期適用年齡從寬處理。市場人士指，有銀行最近將計算按揭年期的人齡要求放寬至「85減」，換句話說，現時年屆55歲的按揭客戶，其貸款期最長亦可達30年，即供樓可供到85歲。