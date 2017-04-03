搶金脈！合庫金將改選 傳綠營不讓農會系統了

合作金庫總行大樓。（資料照，記者盧冠誠攝）

2017-04-03 10:17

〔即時新聞／綜合報導〕合庫金控即將在今年6月16日召開股東會改選董監事，據報導，財政部揚言，農會系統原有的 4席董事「至少掉1席」，要多少席次「自己打拚」，敲響戰鼓。

《經濟日報》報導，合庫金前10大股東中，中華民國農會持股約1.5%，但實際掌握股權約8~9%。2014年董監改選中，農會在財政部的協助下，掌控4席董事；而長期以來，合庫的主要股東就是台灣省政府、農會、水利會、合作社及各社團，2006年與農民銀行合併後，農會系統在合庫中的地位更躍進。

據報導，甫落幕的全國農會選舉結果藍營大勝，綠營沒有因中央執政而撼動藍營的農會地盤，事後更牽動黨內矛盾，使得綠營有意在合庫董監改選上，扳回席次，以挽回部分政治地盤及實力。所以，「財政部決定不再禮讓」，只是具體如何打這場董監改選戰役，財政部次長蘇建榮僅說「拭目以待」。

合庫金旗下包括合庫銀行、合庫票券、合庫證券、合庫資產管理公司、合庫投信、合庫創投等六家全資子公司，並持有合庫人壽51%股權，截至2015年底總資產為新臺幣3.24兆元，為國內第6大金融控股公司。2016年稅後純益超過140億元，公股中僅次於兆豐與第一金。