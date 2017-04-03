英特爾、思科等美大廠 擬洽來台設研發中心

國發會副主委、亞洲矽谷計畫執行長龔明鑫。（資料照，記者王孟倫攝）

2017-04-03 09:11

〔即時新聞／綜合報導〕據媒體報導，政府推動的亞洲矽谷計畫，正與英特爾、思科、惠普等大廠接洽，將簽署創新研發中心合作備忘錄、合作發展物聯網。

根據《工商時報》報導，目前經濟部已和微軟、高通簽署合作備忘錄（MOU），發展物聯網（IOT）合作。國發會副主委、亞洲矽谷計畫執行長龔明鑫表示，正在接洽英特爾、思科、惠普等美國大廠，預計能爭取到5至6家美國大廠來台設創新或研發中心，最快6月前陸續簽署MOU。

除國外廠商外，國內大廠鴻海、聯發科、研華等140家廠商和協會加入「物聯網產業大聯盟」，與政府共同發展物聯網。政府選定物聯網資訊安全、無人車自動駕駛、人工智慧、智慧生活、AR/VR創新場域、電子商務等6大領域，作為物聯網發展方向。