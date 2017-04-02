買東芝晶片部門 蘋果、亞馬遜和Google加入戰局

日本讀賣新聞報導，東芝NAND快閃記憶體部門待價而沽，蘋果、亞馬遜和Google已加入競標的行列，但出價金額未明。圖為東芝的二手晶片。（路透）

2017-04-02 19:21

〔記者盧永山／台北報導〕日本讀賣新聞報導，東芝NAND快閃記憶體部門待價而沽，蘋果、亞馬遜和Google已加入競標的行列，但出價金額未明。

東芝的美國核能子公司西屋電氣因面臨巨額虧損，可能拖累東芝的未來，迫使東芝股東上週四開會同意拆分NAND快閃記憶體部門，為出售這個部門來籌措90億美元，以因應西屋電氣損失鋪路。

日經新聞上週五報導，美國私募股權公司銀湖夥伴（Silver Lake Partners）和晶片大廠高通，已向東芝開價2兆日圓（180億美元）。

知情人士透露，目前約10家業者有意收購東芝NAND快閃記憶體部門，包括威騰電子（Western Dightal）、美光科技和SK海力士。