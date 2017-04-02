買東芝晶片部門 蘋果、亞馬遜和Google加入戰局
2017-04-02 19:21
日本讀賣新聞報導，東芝NAND快閃記憶體部門待價而沽，蘋果、亞馬遜和Google已加入競標的行列，但出價金額未明。圖為東芝的二手晶片。（路透）
〔記者盧永山／台北報導〕日本讀賣新聞報導，東芝NAND快閃記憶體部門待價而沽，蘋果、亞馬遜和Google已加入競標的行列，但出價金額未明。
東芝的美國核能子公司西屋電氣因面臨巨額虧損，可能拖累東芝的未來，迫使東芝股東上週四開會同意拆分NAND快閃記憶體部門，為出售這個部門來籌措90億美元，以因應西屋電氣損失鋪路。
日經新聞上週五報導，美國私募股權公司銀湖夥伴（Silver Lake Partners）和晶片大廠高通，已向東芝開價2兆日圓（180億美元）。
知情人士透露，目前約10家業者有意收購東芝NAND快閃記憶體部門，包括威騰電子（Western Dightal）、美光科技和SK海力士。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 墾丁明星級牛港鰺「阿牛」死了 違法垂釣害的
- 大逆轉！依依老公怒發聲明 曝前妻外遇淫穢簡訊
- 〈徵文大拼盤〉冰箱爆滿 救救它吧
- 瑞穗溫泉特定區 部落投票未過半數流會
- 04/02 各報重點新聞一覽
- 刺傷衝浪客 4釣客喊冤
- 騎老爺車南下探母 男子因毒癮被逮捕
- 34歲女星帶中國老公回娘家 人母散發少女味
- 高山哺乳類動物回歸! 台灣水鹿、野山羊現蹤低海拔
- 月退47萬掰了！考試院擬設「連戰條款」 最高18萬元
- 牛港鯵「大牛」慘死影片曝光 引發保育舌戰
- 111連勝幻滅 美國人驚呆了
- 剪紙高二生 跳級進倫敦藝大
- 野蠻女友巴頭揪耳 「冰的」醉漢乖得像貓
- 抗日122週年 全台後裔追思抗日英雄徐驤
- 《機場捷運各站系列報導》A7體育大學站 合宜宅漸聚人潮
- 9:1宰兄弟 狂獅「崴」武
- 五月天自虧19秒 公開挨告曲MV愚粉絲
- 美國隊長暖心探視病童 還為生日記者獻熱吻
- 被電擊還下跪 女偶像腥夫宣布當爸喊反省
- 「接招」蓋瑞肚子痛 羞認屎遁掰熱暈
- 哈里發塔旁工地傳火警 杜拜濃煙蔽日
- 洩漏名冊給吳陣營？ 柱：欲加之罪何患無辭
- 王宗武共諜案 判刑18年定讞
- 「埔出水緣份」 中埔辦7梯次營隊
- 蘇志燮自爆愛裸睡 被拱獻成年福利羞喊「現在不能露啦！」
- 羽球》周天成不敵194公分丹麥小鮮肉 印度賽獲亞軍
- 蔡依林搬離與錦榮愛巢？現身內湖7000萬豪宅
- 掃墓除草用農藥 恐讓入土祖先受毒害
- 無視國際批評 日本捕殺333頭鯨魚
- 四物調理包雞湯漂蛆蟲 網友PO文直呼噁心
- 以工代賑 環局召募資收大軍
- 趕著進屋用電腦 男攀窗不慎墜樓
- 法律白話文》【台灣最美的風景是…？①】人權法的平等與不歧視
- 蘇聯時代著名俄國詩人 葉夫圖申科辭世
- （影音／圖輯）王子生日音樂會 嫌棄小薰太胖了
- 家扶社工吳珮瑜 跟黑道大哥搶中輟生
- 伊凡卡日本爆紅 寫真集開賣
- 焦點評論》年金改革 尚有兩大變數
- 學醫做市長務實 賴清德：不會搞大、小巨蛋
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：買東芝晶片部門 蘋果、亞馬遜和Google加入戰局
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分