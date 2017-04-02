油價漲了 明天汽柴油漲0.1元
2017-04-02 12:15
國際原油價格因供給量驟減，油價止跌回升，因此中油及台塑宣布，週一起汽柴油每公升分別調漲0.1元。（資料照，記者陳璟民攝）
〔記者林筑涵／台北報導〕國際原油價格因供給量驟減，油價止跌回升，因此中油及台塑宣布，週一起汽柴油每公升分別調漲0.1元。
中油公司表示，本週油價受到利比亞戰亂關閉兩大油田，導致原油產量驟減，加上石油輸出國組織（OPEC）及其以外產油國（non-OPEC）可能延長減產協議時程影響，原油價格止跌回升。因此，依據浮動油價公式計算，自週一零時起，92無鉛汽油每公升23.7元、95無鉛汽油每公升25.2元、98無鉛汽油每公升27.2元、超級柴油每公升21.3元。
同時，台塑化，週一凌晨一時起，調整後92無鉛汽油每公升23.7元、95無鉛汽油25.1元、98無鉛汽油27.2元、超級柴油21元。
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