| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
法國嘉年華爆炸 至少18人受傷 巴拿馬貨輪撞沉中國漁船 10落海9獲救1人失蹤
 首頁 > 財經

4/2重要財經新聞一覽

2017-04-02  09:34

自由時報財經︰每坪3803元 台北101租金飆高

台北一○一大樓租金再傳捷報。根據內政部實價網資訊，今年二月，台北一○一大樓八十樓，以每月租金一一○．六六萬元出租約二九一坪辦公室，換算每月每坪租金約三八○三元，創實價揭露以來該大樓租金第二高，僅次於八十三樓的租金行情。

相關新聞請見：

每坪3803元 台北101租金飆高

蘋果日報財經︰蘋果市值暴增4.4兆 接近台積電

蘋果（Apple）今年第1季股價大漲24.04%，自2月中旬突破2015年2月所觸及高點133美元後，短短1個半月內12度改寫空前新高，為美國科技股漲勢添柴加火，市值也隨之擴增逾1460億美元（約4.43兆台幣）達7537.2億美元（約22.9兆台幣），光增加金額就接近台積電上周五收盤市值。

工商時報財經︰15檔毛利率季季高 強棒

去年上市櫃公司財報出爐，其中去年連續3季毛利率「步步高升」，逐季成長的公司共有129家，其中包括晶電、華碩、威剛等15檔上周獲法人買超逾千張至1.42萬張不等。法人表示，毛利率提升代表企業競爭力，再加上又有法人加碼的籌碼優勢，在台股萬點衝關之際，相關個股的股價表現值得樂觀期待。

中國時報財經︰4公營機構 平均月薪少千元

退休潮讓公營機構薪資行情倒退嚕，「鐵飯碗」名號備受考驗；根據主計總處薪資統計資料顯示，去年有5個行業平均每人、每月的經常性薪資減少逾千元，其中，有4個是公營機構為主的行業，石油及天然氣礦業員工薪資少最多、達1854元，累計1年下來，等於減少22k。

星島日報財經︰特朗普牛市衝刺 納指首季勁升10%

美股今年首季表現強勁，標普500指數錄得前年以來最勁單季升幅，納指更累升近10%，顯示美股「老牛」步履仍穩。不過，美股升勢主要出現在首兩個月，踏入3月即開始轉弱，市場擔心特朗普施政受阻將拖累美股再升乏力。展望第二季，大行預期在美歐重重政治及經濟陰霾下，美股走勢將回軟。

廣告
  • 台北101大樓租金再傳捷報，最近該大樓80樓以每坪月租金約3803元租出，僅次於2014年4月租出的83樓每坪月租金約4411元，該紀錄不僅是該大樓唯一破4千元的實價紀錄，也是全國商辦最高租金紀錄。（資料照）

    台北101大樓租金再傳捷報，最近該大樓80樓以每坪月租金約3803元租出，僅次於2014年4月租出的83樓每坪月租金約4411元，該紀錄不僅是該大樓唯一破4千元的實價紀錄，也是全國商辦最高租金紀錄。（資料照）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
甜點✧法式海綿蛋糕
進補✧當歸鴨麵線
開趴必備！玫瑰餃子
一次認識牛排各部位
轉寄

標題：4/2重要財經新聞一覽


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月2日‧星期日‧丁酉年三月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.