4/2重要財經新聞一覽

2017-04-02 09:34

自由時報財經︰每坪3803元 台北101租金飆高

台北一○一大樓租金再傳捷報。根據內政部實價網資訊，今年二月，台北一○一大樓八十樓，以每月租金一一○．六六萬元出租約二九一坪辦公室，換算每月每坪租金約三八○三元，創實價揭露以來該大樓租金第二高，僅次於八十三樓的租金行情。

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蘋果日報財經︰蘋果市值暴增4.4兆 接近台積電

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工商時報財經︰15檔毛利率季季高 強棒

去年上市櫃公司財報出爐，其中去年連續3季毛利率「步步高升」，逐季成長的公司共有129家，其中包括晶電、華碩、威剛等15檔上周獲法人買超逾千張至1.42萬張不等。法人表示，毛利率提升代表企業競爭力，再加上又有法人加碼的籌碼優勢，在台股萬點衝關之際，相關個股的股價表現值得樂觀期待。

中國時報財經︰4公營機構 平均月薪少千元

退休潮讓公營機構薪資行情倒退嚕，「鐵飯碗」名號備受考驗；根據主計總處薪資統計資料顯示，去年有5個行業平均每人、每月的經常性薪資減少逾千元，其中，有4個是公營機構為主的行業，石油及天然氣礦業員工薪資少最多、達1854元，累計1年下來，等於減少22k。

星島日報財經︰特朗普牛市衝刺 納指首季勁升10%

美股今年首季表現強勁，標普500指數錄得前年以來最勁單季升幅，納指更累升近10%，顯示美股「老牛」步履仍穩。不過，美股升勢主要出現在首兩個月，踏入3月即開始轉弱，市場擔心特朗普施政受阻將拖累美股再升乏力。展望第二季，大行預期在美歐重重政治及經濟陰霾下，美股走勢將回軟。