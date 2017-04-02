靠五月天 這家公司一上興櫃立成「股王」
2017-04-02 07:41
五月天20週年演唱會當天，必應也成興櫃股王。（資料照，記者陳逸寬攝）
〔即時新聞／綜合報導〕五月天329在台北大安森林公園一場超完美、免收門票的演唱會，轟動各界，就在這天，從「相信音樂」脫離而出的「必應」（6625）影音正式登上興櫃，財信傳媒董事長謝金河直覺認為，五月天 20週年演唱會其實就是一場必應上興櫃「超完美的造勢」。
謝金河在臉書上指出，「必應的本業之一是安排國內外藝人在大中華區的演出，五月天正是必應的主力，必應上興櫃掛牌首日正好是五月天演唱會這一天」，同在329這一天。當天，「必應以每股50元上興櫃，329這天，必應以54.8元開出，股價立即衝上172.5元，當晚五月天驚動台北市民，大家立刻想到必應，股價開盤即衝高到305元，靠著五月天的魅力，必應成了興櫃文創股的股王。」
但高興時間也太短了，當天從「從最高300元一口氣殺到149元，最後收盤是194.99元，以必應去年全年Eps1.53元的本益比仍高達127倍，以台股平均本益比只有十幾倍來看，必應用五月天演唱會造勢，行銷手法非常高明。」
現在衝進市場還有賺頭？謝金河說最好等等，「想進場的人，最好等熱潮退了再説」。
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