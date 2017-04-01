螞蟻金服收購速匯金危及國安 美眾議員要求嚴審
2017-04-01 22:52
〔記者楊芙宜／台北報導〕彭博報導，美國國會2名眾議員要求美國外商投資委員會（CFIUS）嚴審阿里巴巴集團旗下螞蟻金服收購全球第2大匯款服務商速匯金（MoneyGram）國際的交易，指該案讓中資進入美國金融基礎設施，恐成國安重大威脅。
美國眾議員尤德（Kevin Yoder）和強森（ Eddie Bernice Johnson）聯名致函給美國外商投資委員會，要求對螞蟻金服收購速匯金國際公司一案展開「全面徹底」審查，「該案值得謹慎評估，因為它將讓中資進入美國金融基礎設施，若交易完成，可能引發國家安全重大威脅」。
尤德和強森指出，螞蟻金服的股東包括了中國國有機構，該交易若完成，將使外國政府可使用美國關鍵基礎設施、可用於「情報目的、地理位置追蹤，及辨識脅迫弱點」。
螞蟻金服1月份宣布，將以每股13.25美元、總價8.88億美元的價格收購速匯金。不過，速匯金的美國本土競爭對手Euronet在3月宣布，向速匯金提出每股15.20美元的收購要約。
Euronet執行長布朗（Michael Brown）近日也致信給美國財長努欽，指螞蟻金服收購速匯金引發了國家安全顧慮，因為匯款機構可以蒐集用戶的秘密資訊，而政府要求它們保存此類資訊數年時間。
匯款機構也會被美國財政部金融犯罪執法單位秘密要求提供和恐怖主義及洗錢有關的匯款交易資訊。
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