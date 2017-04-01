大福彩、大福獎摃龜！今彩539頭獎開出2注
2017-04-01 22:25
〔即時新聞／綜合報導〕今晚（4月1日）開獎的第106000026期大福彩頭獎、大福獎皆摃龜；第106000078期今彩539，頭獎開出2注，分別由新北市三重區仁愛街392號1樓的鴻穎興業社及台北市中正區南海路10號的功頂彩券行開出。
第106000026期大福彩中獎號碼為：「04、06、11、13、26、33、36，特別號05。」頭獎摃龜；貳獎共2注獲得，每注可得25萬元；參獎共131注獲得，每注可得4000元；肆獎共2253注獲得，每注可得400元；普獎共1萬6734注獲得，每注可得200元；大福獎摃龜；小福獎共7注獲得，每注可得10萬元。
第106000078期今彩539中獎號碼為「05、07、21、24、27」，頭獎開出2注，每注可得800萬元；貳獎共185注獲得，每注可得2萬元；參獎共6796注獲得，每注可得300元；肆獎共7萬4673注獲得，每注可獲得50元。
第106000078期39樂合彩中獎號碼為「05、07、21、24、27」，四合共6注中獎，每注可得21萬5000元；三合共161注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7973注中獎，每注可得1125元。
第106000078期3星彩中獎號碼為「401」，正彩共892注中獎，每注可獲得1萬2500元。
第106000078期4星彩中獎號碼為「4351」，正彩共3注中獎，每注可獲得12萬5000元。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」
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