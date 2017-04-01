美對8國鋼板課反傾銷稅 台灣也中槍
2017-04-01 22:31
〔記者楊芙宜／台北報導〕美國商務部近日終裁，指8國碳合金鋼板產品以不合理低價出口至美國，將對涉案的8國鋼廠出產的課徵產品課徵反傾銷稅；其中，台灣中鋼、尚承被判傾銷稅率6.95%、3.62%，其他廠商則為5.29%。
這次美國商務部終判宣布課徵反傾銷稅的8個國家，在台灣以外，其他包括日本、南韓、奧地利、比利時、法國、德國、義大利。
其中，反傾銷稅率最重是法國，最高達 148.02%。中國則被課以反補貼的平衡稅率高達251%。日本被課反傾銷稅的廠商包括JFE鋼鐵48.67%、東京製鐵14.79%。
涉案進口鋼品以金額來看，德國及韓國金額最高，分別為2.2億美元及2.84億美元。
台灣經濟部指出，美國商務部終判其他7國涉案鋼品的傾銷稅率介於5.38%至148.02%，台灣廠商稅率較輕，主要為積極應訴處理、由美國針對出口及當地販售價格等綜合比較的結果。
美國國際貿易委員會（ITC）預計於5月15日作出產業損害終判，終判反傾銷稅率將於5月22日發布時正式適用。
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