大福彩、今彩539 開獎囉！
2017-04-01 20:54
〔即時新聞／綜合報導〕今天（4月1日）台彩各項開獎獎項及獎號。
大福彩：04、06、11、13、26、33、36，特別號05。
今彩539：05、07、21、24、27。
39樂合彩：05、07、21、24、27。
3星彩：401。
4星彩：4351。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」
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