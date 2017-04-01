大福彩、今彩539 開獎囉！

2017-04-01 20:54

〔即時新聞／綜合報導〕今天（4月1日）台彩各項開獎獎項及獎號。

大福彩：04、06、11、13、26、33、36，特別號05。

今彩539：05、07、21、24、27。

39樂合彩：05、07、21、24、27。

3星彩：401。

4星彩：4351。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」