油價要漲了！ 台塑化下週一起汽、柴油均漲0.1元

2017-04-01 17:00

〔即時新聞／綜合報導〕台塑石化今下午宣布，將自下週一凌晨1點起調漲汽、柴油價格調漲幅度皆為0.1元/公升。

台塑石化今下午在網站發布新聞稿指出，自本月3日凌晨1點起，調漲汽油批售價格0.1元/公升，柴油批售價格0.1元/公升，市場零售價格由加油站自行決定。