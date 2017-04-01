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油價要漲了！ 台塑化下週一起汽、柴油均漲0.1元
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油價要漲了！ 台塑化下週一起汽、柴油均漲0.1元

2017-04-01  17:00

〔即時新聞／綜合報導〕台塑石化今下午宣布，將自下週一凌晨1點起調漲汽、柴油價格調漲幅度皆為0.1元/公升。

台塑石化今下午在網站發布新聞稿指出，自本月3日凌晨1點起，調漲汽油批售價格0.1元/公升，柴油批售價格0.1元/公升，市場零售價格由加油站自行決定。

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  • 台塑石化今下午宣布，將自下週一凌晨1點起調漲汽、柴油價格調漲幅度皆為0.1元/公升。（資料照，記者廖振輝攝）

    台塑石化今下午宣布，將自下週一凌晨1點起調漲汽、柴油價格調漲幅度皆為0.1元/公升。（資料照，記者廖振輝攝）

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