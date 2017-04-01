4/1重要財經新聞一覽
自由時報財經︰零持股任董座 美女間諜又買億元宅
豪宅市場買氣凍，蛋白區的新北市新店區短短三個月竟出現兩戶近億元豪宅實價交易，雖然買主是不同企業法人、但同一負責人，且負責人楊芷菻（音同凜）名下幾乎是零持股；她曾遭踢爆利用國會助理身分跟軍方高階將領過從甚密，被媒體稱為「美女間諜」，最終因查無涉入不法不起訴，但身分敏感還是引起房產業界議論紛紛。
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蘋果日報財經︰3率3升 鴻海獲利暴衝 連創2新高
鴻海（2317）昨天公布去年財報，創2項新高，受惠iPhone 7持續出貨，帶動第4季稅後純益倍增至687.66億元，創下歷史新高，且在夏普虧損轉正，激勵全年稅後純益達1486.63億元，也寫下新高紀錄，EPS（Earnings Per Share，每股稅後純益）8.6元。在獲利指標上，全年更繳出毛利率7.38%、營益率4.01%、純益率3.47%「3率3升」的好成績。鴻海股東會訂於6月22日召開。
工商時報財經︰15檔2高1低 節後衝鋒
4月長假結束後，伴隨短線財報不確定性因素消除，買盤可望回籠，4月萬點行情蓄勢待發，潤隆、漢唐、中光電等15檔，兼具高殖利率、高EPS及低本益比的「二高一低」優勢，有機會領軍大盤叩關萬點行情。
中國時報財經︰川普抓順差國 台幣釀升機
美國總統川普下周與中國國家主席習近平首度會晤，他於3月31日簽署、發布兩項行政命令責成相關部會，大舉檢討各國濫用貿易手段致美出現近500億美元龐大貿易逆差成因。據料這將是川普政府的強硬貿易保護主張化為具體行動的開端，首當其衝的是中國大陸（詳見圖），台灣對美出超雖排不上前10名，但為避免中槍，台幣有可能順應國際情勢，醞釀新一波的升值。
星島日報財經︰中行純利1645億 派息比率維持31%
中行（3988）昨日派發2016年度成績表，期內純利1645.78億元（人民幣，下同），按年倒退3.67%，遠遜預期，亦是該行上市以來盈利首次出現按年倒退。期內每股盈利0.54元，擬派末期息0.168元，派息按年減4%，派息比率約31%，與前年相若。中行首席風險官潘岳漢指，不認為今年資產質素會很樂觀，要保持謹慎警惕。
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