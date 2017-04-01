川普外貿政策引憂 美股收黑
2017-04-01 05:52
〔中央社〕美國總統川普欲查明導致美國巨額貿易赤字的國家和貨物之舉讓市場感到疑慮，美股今天收黑，季線則表現強勁。
道瓊工業指數終場下跌65.27點，或0.31%，收在20663.22點；標準普爾500指數下挫5.34點，或0.23%，收在2362.72點。
以科技股為主的那斯達克指數下跌2.606點，或0.04%，收在5911.738點。
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