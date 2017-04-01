標普調升西班牙主權債信展望至正向

2017-04-01 05:20

〔中央社〕國際信評機構標準普爾（Standard & Poor's）今天將西班牙主權債信展望由「穩定」調升至「正向」，表示相信西班牙未來2年將維持強勁的經濟表現。

標普將西班牙債信評等維持在「BBB+」不變，但表示「如經濟表現和預算鞏固符合我們預期」，未來24個月可能調升。

標普預期歐元區第4大經濟體的西班牙今年經濟成長2.5%，明年成長2.1%。西班牙去年經濟成長3.2%。