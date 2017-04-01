美商務部長：中國大陸因龐大順差高成長
〔中央社〕美國商務部長羅斯今天說，美國早就身處貿易戰中數十年了，直到現在才對貿易逆差有行動；他還說，如果中國大陸不是規模如此龐大的貿易淨出口國，不會有這樣的經濟成長率。
美國總統川普預計今天將簽署2道行政命令，要求調查哪些國家與哪些商品造成美國龐大貿易逆差，就在「川習會」前夕，川普把大陸當成調查美國貿易逆差的箭靶，其中一項命令將會是有關「個別國家和個別產品」的詳細分析，商務部將在90天內遞交報告給白宮；另一項則是針對反傾銷與反補貼的多項措施。
商務部長羅斯（Wilbur Ross）今天接受CNBC訪問時更指出，「如果貿易逆差是好事，看看中國，他們又為什麼對自己有巨額貿易順差感到滿意呢？」；他還說，「很明顯地，如果中國不是如此大規模的貿易淨出口國，他們不會有這樣的（經濟）成長率。」
羅斯直言，美國早就身處貿易戰中數十年，唯一的差別是，美國政府過去什麼都沒做，現在，美國總算有戰士出現將終結這一情況，「不處理貿易逆差，後果嚴重」。
他還說，針對美國的龐大貿易逆差國，商務部將檢視相關國家的「惡劣作為」與「貨幣失調」；他昨天更直指，美國的頭號貿易逆差來源大陸，當然在調查名單中。
外媒報導還指出，除大陸外，包括台灣、日本、德國、墨西哥、愛爾蘭、越南、義大利、南韓、馬來西亞、印度、泰國、法國、瑞士、印尼和加拿大也榜上有名。
對於中央社記者查詢這份調查名單，截至發稿，商務部尚未回覆。
美國商務部的數據顯示，美國去年全年貿易逆差達約5022億美元，其中，對大陸的貿易逆差就占逾半數、達約3470億美元，大陸是美國的第一大貿易逆差國。
商務部數據還顯示，美國去年從台灣進口達約393億美元，出口台灣則達約260億美元，美國對台貿易逆差達約133億美元；台灣去年是美國第13大進口來源國，在美國的貿易逆差來源國中、未排入前十。
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