美列貿易障礙 台再遭點名牛豬問題

2017-04-01 05:00

〔中央社〕美國貿易代表署（USTR）今天公布外國貿易障礙報告，有關台灣，報告續點名美牛與美豬議題，美國將繼續敦促台灣根據科學、制訂標準，全面開放美國牛、豬肉及相關產品。

USTR今天公布近500頁「2017年外國貿易障礙的全國貿易評估」（NTE）報告，有關台灣的部分有8頁、共分六大項，包括貿易上的技術障礙、進口政策、智慧財產權保護、服務貿易障礙、投資障礙與其他障礙，和去年報告相較，對於台灣的貿易設障問題描述幾乎大同小異。

在技術障礙部分，與去年相同，報告點名了台灣在針對基因改造食品禁入學校營養午餐、基改產品標示、化妝品標示及美牛與牛肉產品上設下的貿易障礙，而美國也都在去年的台美「貿易暨投資架構協定」（TIFA）會談上向台灣表達關切。

報告未使用「基因改造」食品的字眼，而是以台灣禁止「含有生物科技成分的食品」、形容台灣禁止相關產品進入校園的營養午餐，USTR指出，台灣的做法缺乏科學根據，美國要繼續敦促台灣撤銷禁令。

關於美牛，報告闡述的台灣逐年逐步放寬的措施，但仍指出，美國將繼續敦促台灣基於科學、世界動物衛生組織（OIE）指引及美台間已達成的相關協定，全面開放美國牛肉及牛肉產品的進口。

在美豬的部分，USTR指出，台灣在2007年就已通知世界貿易組織（WTO）將制定針對俗稱「瘦肉精」的萊克多巴胺最大殘留容許量，但台灣至今在如牛肉產品及豬肉上的瘦肉精最大殘留容許量上、仍未訂出標準，美國將繼續敦促台灣「不要拖延、根據科學即時付諸實行」。

在其他障礙部分，和去年相同，USTR仍提到台灣的藥品定價的制度與醫療器材的查驗登記制與售價審核機制。

美國的藥品出口台灣去年達3億美元，醫療器材出口台灣則達2億7100萬美元，台灣是美國醫療器材出口的主要市場。

USTR最後說，相關貿易障礙美國將繼續在2017年將舉行的TIFA會議上與台灣談判。

有關中國大陸設下的貿易障礙，報告內容則達19頁，大陸對美豬及美牛的設限也同樣遭點名，USTR更提到大陸對進口美國家禽的限制，而大陸作為美國農產品最大的出口國，卻一直不願根據OIE指引、開放未受禽流感影響的美國家禽進口，導致美國原本預期的出口成長未能實現。