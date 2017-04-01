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杜魯道：加拿大想與美國維持自由貿易

2017-04-01  02:36

〔中央社〕加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）今天承諾，將向川普政府解釋美加自由貿易的重要性，尤其是在就業方面。

美國總統川普（Donald Trump）威脅將針對數個導致美國出現巨額貿易赤字的國家，其中也包括加拿大在內，此舉被視為保護主義的警示。

美國是加拿大最大的貿易夥伴，單去年對美貿易順差即達325億加元（244億美元）。

杜魯道表示，與川普政府共同處理自由貿易的議題「極為重要」，他避免了戲劇性描述美國針對加拿大和其他十幾國的決定。

杜魯道在記者會指出，「美國定期對其貿易夥伴進行評估，這沒有什麼新奇的。」

「我們向美國人民強調... 加拿大許多工作創造了美國的就業機會，反之亦然。當我們在國際貿易擁有開放和健全的關係，我們將做得更好。」

加拿大與美國和墨西哥簽訂北美自由貿易協定（NAFTA），川普想針對NAFTA重新談判。

川普今天將簽署行政命令，要求工作人員查明哪些國家和貨物導致美國每月貿易赤字高達將近500億美元。

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