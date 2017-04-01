歐股漲跌互見 週線收高
2017-04-01 01:28
〔中央社〕儘管美國總統川普政府對貿易談話強硬，重啟外界對全球貿易戰的疑慮，華爾街股市走弱，但在投資人逢低買盤介入下，歐洲股市今天漲跌互見，週線收高。
倫敦FTSE 100指數下跌0.63%，收在7322.92。
法蘭克福DAX 30指數上漲0.46%，收在12312.87。
巴黎CAC 40指數上漲0.65%，收在5122.51。
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