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歐股漲跌互見 週線收高

2017-04-01  01:28

〔中央社〕儘管美國總統川普政府對貿易談話強硬，重啟外界對全球貿易戰的疑慮，華爾街股市走弱，但在投資人逢低買盤介入下，歐洲股市今天漲跌互見，週線收高。

倫敦FTSE 100指數下跌0.63%，收在7322.92。

法蘭克福DAX 30指數上漲0.46%，收在12312.87。

巴黎CAC 40指數上漲0.65%，收在5122.51。

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