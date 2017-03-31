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美決定對台日韓8國鋼鐵 課徵反傾銷稅

2017-03-31  23:55

〔中央社〕美國商務部30日決定，因日本、南韓和台灣等8個國家和地區生產的鋼鐵產品，以不合理低價出口至美國，將課徵反傾銷稅。

共同社發自華盛頓的報導說，被徵稅的日本廠商包括JFE鋼鐵及東京製鐵等。這是自川普上台執政後，美國商務部首次最終決定對日本產品發動制裁性關稅。

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）在首都華盛頓舉行的會議上強調，「拯救苦於海外廠商傾銷及過度生產的美國鋼鐵產業，對美國經濟至關重要」，表明了嚴肅對待貿易夥伴國不正當行為的姿態。

美國國際貿易委員會（ITC）認定後，將發動制裁。其他對象國家包括奧地利、比利時、法國、德國、義大利。

對於南韓產鋼鐵，還將徵收相當於政府補貼部分的反補貼稅。制裁對象產品為碳合金鋼，對日本廠商的反傾銷稅稅率為JFE鋼鐵48.67%、東京製鐵14.79%等。法國廠商最多將被徵收148.02%的關稅。

美國商務部稱，2015年碳合金鋼進口來源國中，上述8個國家和地區以南韓最多，為30萬噸，日本為7.12萬噸。

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  • 美國商務部決對我國及日韓等國家生產的鋼鐵產品課徵反傾銷稅，圖為美國商務部長羅斯。（歐新社）

    美國商務部決對我國及日韓等國家生產的鋼鐵產品課徵反傾銷稅，圖為美國商務部長羅斯。（歐新社）

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