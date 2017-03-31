大樂透摃龜！ 今彩539頭獎開出4注

2017-03-31 22:31

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（3月31日）開獎的第106000030期大樂透，頭獎摃龜；第106000077期今彩539，頭獎4注中獎，每注可得獎金600萬元，分別由苗栗縣大湖鄉明湖村民生路25號1樓的萬成彩券行、台南市善化區光文里大成路278號1樓的迎財旺彩券行、高雄市新興區八德一路166號1樓的八路財神彩券行以及台中市龍井區山腳里沙田路六段257號1樓的焌富彩券行開出。

第106000030期大樂透中獎號碼為：「17、18、22、24、25、38，特別號：39」。頭獎、貳獎均摃龜；參獎共30注獲得，每注可得5萬8235元；肆獎共67注獲得，每注可得1萬7383元；伍獎共1624注獲得，每注可得1972元；陸獎共2074注獲得，每注可得1000元；柒獎共2萬1339注獲得，每注可得400元；普獎共2萬9582注獲得，每注可得400元。

第106000030期49樂合彩中獎號碼為「17、18、22、24、25、38」，四合共4注中獎，每注可得獎金20萬；三合共91注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3697注中獎，每注可得1250元。

第106000077期今彩539中獎號碼為「17、18、19、22、39」，頭獎4注獲得，每注可得600萬元；貳獎共171注獲得，每注可得2萬元；參獎共5759注獲得，每注可得300元；肆獎共6萬5243注獲得，每注可獲得50元。

第106000071期39樂合彩中獎號碼為「17、18、19、22、39」，四合共2注中獎，每注可得獎金21萬2500元；三合共240注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7487注中獎，每注可得1125元。

第106000071期3星彩中獎號碼為「331」，正彩共422注中獎，每注可得1萬2500元。

第106000071期4星彩中獎號碼為「0039」，正彩共2注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」