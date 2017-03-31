大樂透摃龜！ 今彩539頭獎開出4注
〔即時新聞／綜合報導〕今晚（3月31日）開獎的第106000030期大樂透，頭獎摃龜；第106000077期今彩539，頭獎4注中獎，每注可得獎金600萬元，分別由苗栗縣大湖鄉明湖村民生路25號1樓的萬成彩券行、台南市善化區光文里大成路278號1樓的迎財旺彩券行、高雄市新興區八德一路166號1樓的八路財神彩券行以及台中市龍井區山腳里沙田路六段257號1樓的焌富彩券行開出。
第106000030期大樂透中獎號碼為：「17、18、22、24、25、38，特別號：39」。頭獎、貳獎均摃龜；參獎共30注獲得，每注可得5萬8235元；肆獎共67注獲得，每注可得1萬7383元；伍獎共1624注獲得，每注可得1972元；陸獎共2074注獲得，每注可得1000元；柒獎共2萬1339注獲得，每注可得400元；普獎共2萬9582注獲得，每注可得400元。
第106000030期49樂合彩中獎號碼為「17、18、22、24、25、38」，四合共4注中獎，每注可得獎金20萬；三合共91注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3697注中獎，每注可得1250元。
第106000077期今彩539中獎號碼為「17、18、19、22、39」，頭獎4注獲得，每注可得600萬元；貳獎共171注獲得，每注可得2萬元；參獎共5759注獲得，每注可得300元；肆獎共6萬5243注獲得，每注可獲得50元。
第106000071期39樂合彩中獎號碼為「17、18、19、22、39」，四合共2注中獎，每注可得獎金21萬2500元；三合共240注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7487注中獎，每注可得1125元。
第106000071期3星彩中獎號碼為「331」，正彩共422注中獎，每注可得1萬2500元。
第106000071期4星彩中獎號碼為「0039」，正彩共2注中獎，每注可得12萬5000元。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 斷交台灣與中建交有代價！ 美判兩非國還台64億
- 時尚潮牌廣告超大膽！ 直接讓模特兒在床上做愛
- 男射殺浪貓引公憤 居民緝凶警逮人送辦
- 高師大女清潔工遭殺害 疑犯逃山區喝農藥自殺
- 中職》中信對統一之戰因雨順延 明進行雙重賽
- 宜蘭縣農會三巨頭出爐 總幹事陳誌銘四連任
- 蝶戀花事故懲處 2局長各記一大過
- 425具無主骨骸暫置貨櫃3年多 終入塔為安
- 女大生夢中遭掀被以為撞鬼 睜眼發現更恐怖
- MLB》比賽突現裝死遊戲 主播讚嘆：奇景！（影音）
- （獨家）豬哥亮未轉入安寧病房 目前狀況是…
- 亂丟垃圾包缺德！打開竟是2大袋胸罩墊片
- 挪威枯井挖出維京千年玩具船 證實維京人活動足跡
- 吳綺莉爆哭求尊嚴 友人爆：她們好像人球！
- 警請違停貨車移走 駕駛不配合反被查出槍
- （影音）侯怡君摃上利菁心情差 媽媽一句話讓她淚崩
- 馬里昂談林來瘋：豪小子變了
- 阿伯嗆聲太陽花成員記者會 最後下場好尷尬...
- 虎尾山子中排分段整治 地方催加快
- 清明國道夜間4小時免收費 綠委認為太短
- 清明食材抽驗 3件不合格
- 奶粉齊漲惹議 公平會約談2家廠商
- 自由廣場》替代役不可笑 職業偏見才可怕
- 台東市農業廢棄物進垃圾場 免費措施今截止
- 恰勝主題便當 上架就掃光
- 34D露點港姐自爆百人邀飯局 撇拜金女
- 在印度殺牛 最重會判無期徒刑
- 衝浪板不能上台鐵、捷運 張震嶽：糗爆衝浪界
- 李千娜個唱倒數 龜毛整牙
- 凱特王妃優雅的秘密 「手拿包」暗藏皇室禮儀
- 五月天採訪側記 阿信的眼淚與美國大叔的紙花
- 拉拉山輕旅行 8路線開放報名
- 中職》獲生涯首場救援成功 洪宸宇盼在一軍穩定出賽
- 03/31 各報重點新聞一覽
- 印度羽球超級賽》橫掃敦奧銀牌 「雙李飛刀」晉8
- 國圖發布論文學術影響力排名 台大不在前10名
- 永平創校46年 他第一個應屆考上醫學系！
- MLB》大都會先發輪值傳傷兵 殷仔對手換人當
- 捷運口警匪片！毒蟲遇盤查連撞3車 打不過警被逮
- 天后加盟！碧昂絲傳將為真人版《獅子王》的「牠」獻聲
標題：大樂透摃龜！ 今彩539頭獎開出4注
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email