大樂透、今彩539 開獎囉！

2017-03-31 20:57

〔即時新聞／綜合報導〕今天（3月31日）台彩各項開獎獎項及獎號。

今彩539：17、18、19、22、39。

39樂合彩：17、18、19、22、39。

3星彩：331。

4星彩：0039。

大樂透：17、18、22、24、25、38，特別號：39。

49樂合彩：17、18、22、24、25、38。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。