大樂透、今彩539 開獎囉！
2017-03-31 20:57
〔即時新聞／綜合報導〕今天（3月31日）台彩各項開獎獎項及獎號。
今彩539：17、18、19、22、39。
39樂合彩：17、18、19、22、39。
3星彩：331。
4星彩：0039。
大樂透：17、18、22、24、25、38，特別號：39。
49樂合彩：17、18、22、24、25、38。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。
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