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接漢翔董座？ 經緯航太董座羅正方未正面回應

2017-03-31  20:38

〔記者王憶紅／台北報導〕針對市場傳出漢翔董事長廖榮鑫恐將撤換，而被點名接任人選之一的經緯航太董事長羅正方，對此未正面回應。

據了解，農曆年前很多產業聲音向政府傳達意見，業界表示，台灣航太產業不可能看66台教練機，就帶領台灣航太產業繼續向前，現在是智慧機械跟航太整合，再不積極推動台灣航太產業，就來不及了，而去年民間航太產業只有幾十億元，根本不夠，而現任漢翔董事長廖榮鑫不是科技出身，且他帶領的ateam4.0口號喊很久了，但業界要看到的是實際的動作。

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  • 經緯航太董事長羅正方。（資料照，記者王憶紅攝）

    經緯航太董事長羅正方。（資料照，記者王憶紅攝）

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