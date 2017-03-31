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傳董座廖榮鑫將遭撤換？ 漢翔嚴正否認

2017-03-31  20:07

〔記者王憶紅／台北報導〕市場傳出，漢翔董事長廖榮鑫恐將在4月遭撤換？漢翔嚴重澄清，表示去年每股獲利2.29元，並非如外傳的虧損，還創歷史新高。

漢翔表示，根據網路媒體「漢翔董座換定了 林佳龍與軍方屬意人選幕後角力」的報導，基於公司治理原則，加以澄清說明，公司106年3月27日董事會，公布105年度營收273.3億元，每股獲利2.29元股，營收及獲利年年成長，並創歷年新高。

漢翔指出，廖榮鑫自104年3月上任以來，積極爭取新式高級教練機的業務，已親自主持16次的專案審查會，並督促業管單位召開不下千次的工程研討會議。

漢翔說，廖榮鑫推動航太產業A-Team 4.0不遺餘力，以「異業結盟、同業分工」模式，展現進軍全球航太供應鏈的決心，聯盟廠家已有294家，預計在4月底舉辦新式高級教練機的招商說明會。

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  • 漢翔董事長廖榮鑫。（資料照，記者王憶紅攝）

    漢翔董事長廖榮鑫。（資料照，記者王憶紅攝）

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