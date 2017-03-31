業者指南向比西進困難 柯：雞蛋不能放同個籃子
2017-03-31 18:38
〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲率隊前進東南亞，今邁入第6天，一早在印度泰姬陵酒店舉辦產業論壇，邀請台印企業進行交流。有不少產業代表直言，南向相對西進中國困難，不但在語言、文化上有諸多差異，政府也無明確方向與投資標的。對此，柯文哲會後受訪時指出，雞蛋不能放在同一個籃子裡，目前中國對外投資，占台灣40％，比重太高也是蠻危險的。
柯文哲說，台灣還是一個做生意很好的地方，另一個是他們（印度）希望吸引台灣來投資，所以這是雙方互利。此外，柯表示，以印度的國外投資，台灣竟然排第40名，台灣的經濟實力不應該是排名第40名。再來就是如何鼓勵更多台商來印度投資，柯認為，泰國登記有案的台商是數萬家，可是在印度，有登記的台商不到100家，這表示印度對台灣來說，也是個很大的新興市場
對於業者認為小英的新南向政策幫助有限，希望政府再加油的說法，柯說，企業當然都希望政府更多的幫助，但政府的幫助也是有限的，如何運用有限的資源做最大的發揮，也是要去思考的。
有媒體問，今出席的企業都很低調，是不是因中印關係之間緊張？柯直言，中國永遠是一個因素，要看怎麼克服，重點是在商言商，生意沒有做出來之前，大家都怕被人家知道，其實來的台商很多，但彼此是競爭關係，他猜現在都已經在檯面下跟印度公司接洽了。
另外，有媒體問柯，再度有議員質疑二備金浮濫使用？柯回應，去年二備金如何花都已審查過，原本預算為12.5億元，但扣掉勞保提撥金最後卻用不到6億，這已經是滿特別的政治文化，表示有需要用才用，對於議員的質疑，柯直言，「這種議員就不要理他了，聽聽就算了。」
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