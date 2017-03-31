輸銀追討兩非國債務 財政部：與斷交無關

2017-03-31 18:08

〔記者鄭琪芳／台北報導〕對於國營行庫輸出入銀行向中非與剛果兩個斷交國提告追討債務，財政部政務次長蘇建榮表示，這是商業性貸款，由於債務人違約，輸銀因此依程序提告追討，跟雙方是否斷交無關，也不是財政部指示追討債務。

一位輸銀前高層表示，這幾個案子都是很久以前的案件，不了解詳細情況，但輸銀貸款對象都是企業，國際性貸款則可由政府單位提供保證，若企業違約無力償還債務，可向保證人追討債務，輸銀可能因為貸款企業無法償還債務，因此轉向該國政府求償。