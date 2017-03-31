| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
大雨特報！今晚明晨苗栗以北、中投山區防瞬間大雨 台鐵區間車宜蘭段撞上行人 男子當場無生命跡象
 首頁 > 財經

輸銀追討兩非國債務 財政部：與斷交無關

2017-03-31  18:08

〔記者鄭琪芳／台北報導〕對於國營行庫輸出入銀行向中非與剛果兩個斷交國提告追討債務，財政部政務次長蘇建榮表示，這是商業性貸款，由於債務人違約，輸銀因此依程序提告追討，跟雙方是否斷交無關，也不是財政部指示追討債務。

一位輸銀前高層表示，這幾個案子都是很久以前的案件，不了解詳細情況，但輸銀貸款對象都是企業，國際性貸款則可由政府單位提供保證，若企業違約無力償還債務，可向保證人追討債務，輸銀可能因為貸款企業無法償還債務，因此轉向該國政府求償。

廣告
  • 中非共和國首都景觀。（路透）

    中非共和國首都景觀。（路透）

  • 財政部次長蘇建榮。（資料照，記者羅沛德攝）

    財政部次長蘇建榮。（資料照，記者羅沛德攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中國輸出入銀行 中非 剛果 斷交 輸出入銀行 追討債務
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧桂竹筍滷肉
加分配角✧油蔥酥
嗜辣✧美式什錦燉飯
這些食物勿放冰箱！
轉寄

標題：輸銀追討兩非國債務 財政部：與斷交無關


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月31日‧星期五‧丁酉年三月初四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.