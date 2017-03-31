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鴻海去年第4季營收爆衝 全年獲利3率3升

2017-03-31  17:59

〔記者陳柔蓁／台北報導〕鴻海（2317）公告去年財報，營收4.35兆，年減2.7%；第4季單季營收1.4兆，因i7拉貨，是一年中營收表現最好的一季。

全年獲利表現部分，毛利率7.38%、營業利益率4.01%、稅後淨利率3.47%，是三率三升的資優生，每股盈餘8.6元，年增0.8％。

鴻海獲利維持成長，主要受惠於去年第四季生產效率與良率提升，成本控制得當，日本子公司夏普第四季開始轉盈，鴻海也認列部分獲利。

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  • 鴻海集團董事長郭台銘。（資料照，記者廖振輝攝）

    鴻海集團董事長郭台銘。（資料照，記者廖振輝攝）

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