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包下君悅3天印度土豪哥現身 柯P：怎麼那麼有錢！

2017-03-31  17:55

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲今在印度舉辦產業論壇，邀請台印產業代表進行交流，其中，去年大手筆包下君悅飯店的印度土豪哥、莫迪集團總裁庫爾瑪‧莫迪（Krishna Kumar Modi）也現身會場，並釋出合作善意。柯文哲表示，台商到印度經商，彼此是競爭關係，檯面上也許很低調，但他猜應該私底下應該已經開始跟印度公司接洽。至於他對莫迪有何印象，柯表示聽說莫迪去年帶三百人到台灣過生日，並驚嘆「哇，印度有錢人怎麼這麼厲害！」

會後柯文哲受訪時，媒體問他對莫迪最深刻的印象為何？就是去台灣過生日三天三夜啊，還把君悅包了三天三夜，「我說奇怪，怎麼那麼有錢啊！」不過柯也旋即談到，印度人口13億多，有錢人就算1%都不得了，先讓有錢人來台灣投資也是個方法。

庫爾瑪．莫迪（Krishna Kumar Modi）名列印度富比士「百大富豪」排行榜，去年到台灣慶生，不但包下君悅飯店三天三夜，還自帶30位廚師、50多位工作人員，甚至直接將寶來塢整組表演團請到台灣，現場出席賓客超過三百五十人，外界評估，君悅飯店進帳超過千萬新台幣。

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  • 台北市長柯文哲今在印度舉辦產業論壇，去年大手筆包下君悅飯店的印度土豪哥、莫迪集團總裁庫爾瑪‧莫迪（Krishna Kumar Modi）（右二）也現身會場，並釋出合作善意。（北市府提供）

    台北市長柯文哲今在印度舉辦產業論壇，去年大手筆包下君悅飯店的印度土豪哥、莫迪集團總裁庫爾瑪‧莫迪（Krishna Kumar Modi）（右二）也現身會場，並釋出合作善意。（北市府提供）

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